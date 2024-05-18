Власти: нападение на синагогу - это нападение на французские ценности

By Euronews

В центре Парижа зажгли шаббатные свечи в знак поддержки еврейской общины

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Около 200 человек собрались вечером в пятницу на площади Республики в Париже, чтобы зажечь свечи в честь начала шаббата, спустя несколько часов после нападения на синагогу в Руане.

Очередной акт антисемитизма вызвал беспокойство среди десятков тысяч евреев, которые собирались посетить синагогу вечером. Союз еврейских студентов Франции (UEJF) призвал парижан присоединиться к ним и зажечь свечи в 6 часов вечера, чтобы выразить свое неприятие антисемитизма.

"Нападениям подвергается каждый француз, потому что это французские ценности", - заявил президент UEJF Самюэль Лежо.

Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свое возмущение:

"Мы не тронем и волоса на голове евреев, мы тронем синагоги, мы тронем и другие места религиозных культов, будь то мечети, церкви или храмы. Мы не тронем их, потому что это наша свобода. Это наша радость жить в многообразии, в таком многообразии и толерантности, которая составляет ДНК этого города".

Французская полиция застрелила вооруженного ножом и металлическим прутом мужчину, который подозревается в организации пожара, в результате которого обуглились и почернели внутренние помещения синагоги в городе Руан в Нормандии в пятницу утром.

Министр внутренних дел Франции заявил, что нападение носило "безусловно" антисемитский характер и что оно вызвало негодование еврейских лидеров, и так столкнувшихся с резким ростом преступлений на почве ненависти после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Подозреваемый в поджоге - гражданин Алжира, который не значился в списке потенциальных экстремистов, сказал глава МВД Жеральд Дарманен после осмотра поврежденной огнем синагоги. Известно, злоумышленник просил разрешения остаться во Франции для лечения, а после отказа и предписания покинуть территорию Франции был объявлен в полицейский розыск.

По словам прокурора, офицер произвел пять выстрелов, четырежды попав в мужчину и смертельно ранив его.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил ранее, что резкий всплеск антисемитских актов во Франции, последовавший за нападением ХАМАС на Израиль 7 октября, продолжается и в этом году: за первые три месяца 2024 года зарегистрированы 366 антисемитских актов, что на 300% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последние три месяца 2023 года было зарегистрировано более 1200 случаев проявления антисемитизма, что в три раза больше, чем за весь 2022 год, добавил он.