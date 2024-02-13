By Ambassador Mark Wallace, Dr Hans-Jakob Schindler

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Как гуманитарные работники оказались причастны к самому страшному массовому убийству евреев со времён Холокоста? Что необходимо, для того, чтобы избежать перенаправление гумпомощи террористам и вернуть доверие к гуманитарным организациям? Рассуждают посол Марк Уоллес и доктор Ханс-Якоб Шиндлер.

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Доказательства причастности сотрудников БАПОР к терактам 7 октября явно не стали сюрпризом для тех, кто давно и внимательно следит за деятельностью агентства ООН по делам палестинских беженцев.

Обвинения в том, что некоторые его сотрудники на самом деле были боевиками ХАМАС, - лишь одно из проявлений гораздо более серьёзной проблемы, стоящей перед международным сектором оказания помощи.

Отсутствие регулирования и надзора за деятельностью гуманитарных фондов в последние несколько десятилетий позволило многим и многим миллиардам из средств налогоплательщиков попасть в кассу террористов.

В то время как гуманитарные организации зачастую отмахиваются от обременительной, по их мнению, "бюрократии", строгий контроль и прозрачность на самом деле являются основой гуманитарной деятельности: они обеспечивают доставку помощи тем, кто в ней нуждается, а не перенаправление её экстремистскими террористическим группировкам.

Незнание не освобождает от ответственности

На протяжении многих лет в БАПОР скрывали недобросовестных субъектов, вовсе не заинтересованных в мирном урегулировании израильско-палестинского конфликта.

По данным израильской разведки, каждый десятый сотрудник является "оперативником" террористов.

Около 23 % мужчин, работающих в БАПОР в Газе, имеют связи с ХАМАС или Палестинским исламским джихадом (ПИД), по сравнению с 15 % мужчин в Газе в целом. А 49%, как утверждается, имеют "близких родственников", также связанных с ХАМАС или ИГ.

Реальность такова, что БАПОР ни в коем случае не является исключением, когда речь идёт о финансировании терроризма через гуманитарные организации. Это профессиональный риск для международного сектора гумпомощи в целом.

Израильский солдат у входа в туннель, ведущийна территорию комплекса БАПОР в Газе, февраль 2024 года. AP Photo/Ariel Schalit

Утверждения БАПОР о том, что оно не знало об масштабной сети туннелей ХАМАС под школами и больницами, финансируемой за счёт миллиардов долларов перенаправленной помощи, вызывают как минимум недоверие.

В последние годы вскрылось несколько случаев, когда сотрудники БАПОР либо работали на террористов, либо сами являлись должностными лицами террористических организаций. В их числе - разработчик ракет PIJ Авад аль-Кик, бывший министр внутренних дел ХАМАС Саид Сиам и Хумам Халиль Абу-Мулал аль-Балави, террорист-смертник, убивший семь сотрудников ЦРУ в Афганистане в 2009 году.

7 октября по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР помогли ХАМАС совершать массовые убийства или оказывали помощь группировке после нападения.

Согласно досье, один из сотрудников агентства взял в заложники женщину, другой раздавал боеприпасы, а третий непосредственно участвовал в бесчинствах в израильском кибуце.

Этот случай вовсе не исключение

Как гуманитарные работники оказались причастны к самому страшному массовому убийству евреев со времён Холокоста?

Реальность такова, что БАПОР ни в коем случае не является исключением, когда речь идёт о финансировании терроризма через гуманитарные организации. Это профессиональный риск для международного сектора гумпомощи в целом.

На протяжении 1990-х годов талибы регулярно преследовали и грабили гуманитарные организации. Нынешний режим талибов также использует сеть фиктивных местных организаций для перенаправления средств, выделяемых на помощь населению.

В начале 2000-х годов появились сообщения о том, что в Сомали филиал "Аль-Каиды" "Аш-Шабаб" выкачал столько международной помощи, что даже создал "Управление по координации гуманитарной деятельности", взимая с групп помощи плату за "регистрацию".

Регулирование необходимо не только из соображений безопасности. Деньги, попав в руки боевиков, уже вряд ли достигнут изначальных целей, наоборот - фактически, пойдут лишь на усугубление конфликта, как это произошло в случае с БАПОР.

Палестинские дети играют в футбол перед воротами центра распределения продовольствия ООН в городе Газа, февраль 2009 года ADEL HANA/AP2009

Спустя несколько лет "Аш-Шабааб" продолжала вымогать деньги, устанавливая блокпосты и взимая так называемые "налоги".

В 2018 году частичная проверка Агентства США по международному развитию (USAID) показала, что около 700 миллионов долларов (649 миллионов евро), выделенных американскими налогоплательщиками на программы в Ираке и Сирии, были использованы ненадлежащим образом.

В том же году несколько десятков лиц и организаций, получавших финансирование USAID в регионе, были внесены в чёрный список, а средства в размере более 200 млн долларов (185,5 млн евро) были заморожены.

Повстанческая группировка хуситов в Йемене препятствует практически любым поставкам международной помощи через контролируемые ею районы. Хуситы создали "гуманитарное" агентство, Верховный совет по управлению и координации международного сотрудничества в гуманитарной сфере (SCMCHA), специально для того, чтобы перенаправлять финансовые потоки на свои собственные военные нужды. Результаты оказались катастрофическими для йеменского народа.

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Решения, которые зрели слишком долго

Регулирование процесса оказания помощи необходимо не только из соображений безопасности. На местах деньги, попав в руки боевиков, уже вряд ли достигнут изначальных целей, наоборот - фактически, пойдут лишь на усугубление конфликта, как это произошло в случае с БАПОР.

Всего два года назад администрация Байдена вновь начала финансировать БАПОР на том основании, что организация взяла на себя обязательства по соблюдению принципов "прозрачности, подотчётности и нейтралитету".

Палестинцы протестуют против приостановления финансирования БАПОР на Западном берегу, февраль 2024 года AP Photo/Nasser Nasser

Правительства нескольких европейских стран, включая Германию, даже увеличили финансирование после октябрьских терактов.

Эти решения были приняты под прессом аргументов со стороны гуманитарных работников и групп помощи, которые утверждали, что имеющиеся нормы, правила и санкции только препятствуют их работе.

Такое отношение является опасным пренебрежением, как написал бывший главный юрисконсульт БАПОР Джеймс Линдсей в докладе за 2009 год: "БАПОР предприняло очень мало шагов для обнаружения и исключения террористов из [своих] рядов... и вообще не предприняло никаких шагов, чтобы помешать членам террористических организаций, таких как ХАМАС, иметь связи с агентством".

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Мы не можем продолжать отказываться от моральных принципов

Для террористических группировок и экстремистских режимов гуманитарные фонды были есть и будут потенциальным кошельком, деньги из которого служат укреплению собственной власти.

Эффективный надзор, прозрачность бюджета, строгая подотчётность, контроль внутренний и внешний - необходимы для того, чтобы любые возникающие проблемы были выявлены на ранней стадии, перенаправление помощи было сдержано, и были установлены защитные ограждения, чтобы предотвратить вовлечение работников международных гуманитарных организаций в террористические группы или атаки.

Несмотря на критику со стороны Верховного представителя ЕС по иностранным делам, несколько европейских стран, помимо США, приостановили выплаты БАПОР. Это шаг в правильном направлении.

Глобальный консенсус в отношении важности гуманитарной работы слишком легко уступает моральным принципам, что часто приводит к разрушительным последствиям.

Пришло время перепахать это поле, которое долгое время служило прикрытием для самых страшных террористических актов.

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Посол Марк Уоллес является генеральным директором, а доктор Ханс-Якоб Шиндлер - старшим директором Проекта по борьбе с экстремизмом__Counter Extremism Project.

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