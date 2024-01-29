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БАПОР просит не прекращать помощь Газе

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Агентство ООН по делам палестинских беженцев призывает международное сообщество не прекращать помощь Газе из-за обвинений Израиля в адрес некоторых его сотрудников

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К списку стран, приостановивших финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев присоединились Япония и Австрия. Ранее о таком решении объявили ещё 9 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Италия и Канада. Это ставит под угрозу возможности БАПОР по поддержке мирного населения сектора Газа, в то время как здесь продолжаются боевые действия.

Агентство ООН призывает увеличить поддержку на фоне "крайне отчаянной ситуации". Просьбу поддержал и палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе. Он осудил отказ от финансирования из-за обвинений Израиля в причастности ряда сотрудников БАПОР к атаке ХАМАС. Агентство назвало крайне безответственным применять санкции ко всей организации из-за подозрений в преступных действиях некоторых лиц.

Несмотря на обвинения, гуманитарная помощь продолжает поступать в Газу. Активисты и родственники заложников, захваченных ХАМАС, требуют проверить содержимое грузовиков, въезжающих в палестинский анклав. В понедельник они провели демонстрацию на КПП Керем-Шалом, требуя освобождения своих близких

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