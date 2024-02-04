БАПОР взывает о помощи Газе после приостановки финансирования агентства рядом стран

By Euronewes

Родные заложников требуют от правительства срочных мер по освобождению

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БАПОР (UNRWA) предупреждает о надвигающейся беспрецедентной гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Руководство написало в Х (Твиттере): "Люди умирают на глазах у всего мира".

Ранее, в пятницу, ООН вновь призвала страны отменить свои решения о прекращении финансирования БАПОР в связи со скандалом вокруг поддержки ХАМАС сотрудниками отделения в Газе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заверил, что ни Комиссия ЕС, ни крупнейшие страны-члены, такие как Франция и Германия, не прекращали финансирование.

Родственники израильских заложников опасаются, что кризис в Секторе Газа усугубляет ситуацию с их близкими, все еще удерживаемыми боевиками. В Тель-Авиве продолжаются антиправительственные митинги с требованиями найти способ прекращения огня и, соответственно, освобождения пленных. В субботу полиция использовала конные подразделения для локализации таких акций.

Недавняя надежда на прекращение огня при посредничестве Египта, Катара и США, озвученная неделю назад, все еще сохраняется: по сообщениям СМИ, ХАМАС обсуждает "Парижскую инициативу" со всеми палестинскими фракциями. Движение, внесенное в список террористических во многих странах, ранее дало "предварительное согласие" на сделку, но выразило недовольство ключевыми деталями.