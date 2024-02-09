Миграционный кризис в Финляндии: граница с Россией останется на замке

By Euronews

Пограничные переходы не откроются по меньшей мере до 14 апреля, поскольку в Хельсинки считают, что Москва по-прежнему поощряет беженцев из стран Ближнего Востока и Африки к нарушению правил Шенгена. Те, кому всё же удалось оказаться в Финляндии, ожидает рассмотрения своей заявки.

РЕКЛАМА

Около сотни нелегальных мигрантов нашли приют в этом центре на юге Финляндии, недалеко от границы с Россией.

Финские власти обвиняют восточного соседа в том, что российские власти намеренно направляют беженцев на границу, называя это "гибридной операцией".

С осени прошлого года пограничные переходы перекрыты. В четверг Финляндия продлила эти меры до 14 апреля.

Путь Набиля из Марокко в Финляндию лежал через Эмираты и Москву.

"До Санкт-Петербурга я добирался поездом, – говорит он, – потом поселился в хостеле. Там я прождал 2-3 дня. Дальше, уже в Выборге, я купил велосипед и так оказался по другую сторону границы. [Российская] полиция и военные помогали нам. Нам повезло, попасть сюда было очень легко".

Финляндия утверждает, что в ноябре восточную границу страны пересекли около 500 просителей убежища, по сравнению с предыдущими среднемесячными показателями, составлявшими около 30 человек.

Хельсинки заявляет о "серьёзной угрозе национальной безопасности и общественному порядку".

Вот что говорит Марек Саарекс, заместитель начальника финской Погранслужбы: "У нас есть информация о том, что в районе Санкт-Петербурга находятся тысячи людей, которые ждут возможности продолжить путь в Финляндию. Мы знаем, что в какой-то момент нам придётся открыть границы или хотя бы часть КПП, потому что такая ситуация не может продолжаться вечно. Но в то же время мы разрабатываем изменения в нашем законодательстве, которые позволят нам лучше подготовиться к этом вызовам".

Как сообщается, с начала миграционного кризиса Финляндия не удовлетворила ни одной заявки на убежище.

Закрытие границ критикуют финские неправительственные организации.

Группа русскоязычных граждан страны, у которых родственники в России, добивается открытия границы через суд.