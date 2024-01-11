Финляндия продлила срок закрытия границы с РФ

By Euronews

Все КПП на российско-финской границе останутся закрытыми до 11 февраля, кроме одного.

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Министр внутренних дел Финляндии сообщила, что ее страна продолжит держать границу с Россией закрытой как минимум до 11 февраля. Мари Рантанен заявила, что мера была продлена по соображениям национальной безопасности. По её словам, действия Москвы не оставили других вариантов для финского руководства.

"Угроза гибридного влияния России все еще существует", - сказала Рантанен.

Впервые ограничения были введены на границе протяженностью 1300 км в ноябре после того, как Хельсинки обвинил Москву в преднамеренном перенаправлении нелегальных мигрантов на финскую сторону. Около десятков человек прибыли на пункты пропуска в поисках убежища в Финляндии. Напряженность в отношениях между двумя странами резко возросла с тех пор, как Финляндия присоединилась к НАТО в прошлом году.