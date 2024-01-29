Выборы президента Финляндии: Хаависто и Стубб встретятся во втором туре

By Euronews

Пекка Хаависто и Александер Стубб вышли во второй тур президентских выборов примерно с одинаковым результатом. Почти половине финских избирателей придется выбрать себе нового кандидата, отмечают местные СМИ.

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Во второй тур президентских выборов в Финляндии вышли бывший премьер-министр страны Александер Стубб из Коалиционной партии и экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто, кандидат от "зеленых".

По предварительным подсчётам, Стубб набирает 27,2%, Хаависто - 25,8% голосов. Окончательные результаты первого тура будут опубликованы во вторник.

Во втором туре почти половине избирателей придется выбрать себе нового кандидата, отмечаетфинская общественная вещательная корпорация Yle, так как лидеры президентской гонки набрали на двоих всего 53%.

Граждане Финляндии оказались в ситуации, которая еще несколько лет назад была просто немыслима: на протяжении десятилетий страна сохраняла нейтралитет и имела репутацию "моста" между Западом и Востоком.

После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия вступила в НАТО и закрыла границу с РФ.

Финские избиратели понимают важность этих выборов. Явка в первом туре составила 74,9%. Роль президента сегодня важна как никогда - ведь глава страны отвечает за внешние отношения и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

В воскресенье оба кандидата отметили, что их внешнеполитические установки во многом схожи.

Второй тур выборов президента состоится в Финляндии 11 февраля.