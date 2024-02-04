By Euronews

Победителями второго дня турнира Большого шлема по дзюдо в Париже стали также бельгиец Маттиас Кассе, Тацуки Исихара из Японии и немка Мириам Буткерайт.

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Перед началом поединков на переполненной Accor арене в Берси зрители посмотрели красочное шоу. Среди них были и VIP-персоны, в том числе чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Президент IJF Мариус Визер вручил диплом 8-го дана эксперту Международной федерации дзюдо Флориану Величи.

В весовой категории до 63 кгпобедительницей турнира Большого шлема в Париже стала Кларисс Агбеньену. В финальной схватке ей удалось одолеть соперницу лишь в дополнительное время, проведя прием на оценку вадза-ари. Это седьмое "золото" на соревнованиях Мирового тура в Париже Агбеньену! Награду ей вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

"Я очень счастлива, и хочу выразить благодарность всем, кто за меня болел. Когда уже было тяжело, я чувствовала эту поддержку и думала: "Нет, я не могу их разочаровать". Спасибо, большое спасибо за эти эмоции. На Олимпиаде в Париже они мне тоже понадобятся!" - сказала после победы Агбеньену.

В весе до 73 кг у мужчин на первом же своем турнире Мирового тура по дзюдо высшую награду завоевал 22-летний Тацуки Исихара из Японии. В решающей схватке он победил Георгия Чихелидзе из Грузии.Церемонию награждения провел вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.

В категории до 70 кгу женщин победу праздновала представительница Германии Мириам Буткерайт. В финале она оказалась сильнее француженки Мари-Ив Гайе. Глава оргкомитета Всемирных игр боевых искусств Стефан Фокс вручил медали.

В категории до 81 кгзолотую награду завоевал первый номер мирового рейтинга бельгиец Маттиас Кассе. Результативно проведенная подсечка - хидза-гурума - подзволила ему подняться верхнюю ступень пьедестала в Париже во второй раз (после первой победы в 2020 году). Награждение провел директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.

"В Париже всегда отличная атмосфера, так много людей, они очень близко к татами. Для нас большая честь бороться здесь, в таком окружении", - сказал Кассе после победы.

Французская команда дзюдоистов провела неплохой день, продемонстрировав высокую технику борьбы. В воскресенье в Париже - заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо. За медали будут бороться тяжеловесы.