Десятки тысяч людей вышли на улицы и площади Гамбурга, чтобы высказать свое возмущение антииммигрантской риторикой правых популистов.

РЕКЛАМА

Около 80 тысяч человек, по данным организаторов, вышли на улицы Гамбурга - второго по величине города Германии - в пятницу на акцию протеста под лозунгом "Нет ультраправому экстремизму!"

Негодование местной общественности вызвала публикация в СМИ, в которой рассказывалось о недавней встрече членов "Движения за идентичность" и партии "Альтернатива для Германии". На ней обсуждались планы по депортации миллионов иммигрантов, в том числе - уже имеющим немецкое гражданство.

Участников тайной ноябрьской встречи в Потсдаме осудил канцлер Олаф Шольц, назвав их тезисы _"нападками на демократию"._Правящая партия обвинила парвых популистов в продвижении нацистской идеологии. Аналогичные заявления прозвучали из уст многих известных личностей: футболисты и тренеры Бундеслиги призвали своих болельщиков принять участие в манифестациях.

Между тем, стало известно, что Бундестаг принял в пятницу закон, значительно упрощающий получение немецкого гражданства и разрешающий иметь двойное. В то же время, парламент одобрил законопроект, облегчающий высылку нелегалов, которым отказано в предоставлении убежища.

Новости о скандальной встрече вызвали протесты по всей стране. АДГ всё это время стремительно набирала популярность в опросах общественного мнения. И это - всего за несколько месяцев до выборов в Европаралмент и региональных выборов - в восточногерманских землях Саксония, Тюринген и Бранденбург, где их поддержка наиболее сильна.

На эти выходные запланировано ещё около 90 демонстраций в городах по всей Германии.