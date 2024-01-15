By Euronews и AP

Бывший мэр Владивостока, приговоренный к 12 годам лишения свободы за взятки, был освобожден после того, как согласился отправиться на фронт в Украину

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Бывшему российскому мэру, осужденному за взятки, сократили срок заключения после того, как он согласился присоединиться к войскам страны, воюющим в Украине.

Олег Гуменюк, занимавший пост мэра Владивостока с 2018 по 2021 годы, был осужден в прошлом году за получение взятки в размере 38 миллионов рублей и приговорен к 12 годам лишения свободы.

В воскресенье российские СМИ сообщили, что Гуменюк был отпущен на свободу после подписания контракта с Минобороны РФ, в рамках которого тот согласен на участие в военной операции в Украине, которая началась около 22 месяцев назад.

Эту новость подтвердил его адвокат Андрей Китаев, который не смог подтвердить местонахождение своего подзащитного, но сообщил, что бывшему мэру было приказано явиться в свою воинскую часть 22 декабря.

Представители Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю не подтвердили, был ли Гуменюк освобожден для участия в военных действиях в Украине, однако на фотографиях, распространяемых в социальных сетях, мужчина, похожий на бывшего мэра, несет оружие вместе с другими военнослужащими.

Если факт вербовки Гуменюка подтвердится, это будет дополнительным свидетельством тому, что Кремлю срочно необходимо пополнить свои войска в соседней стране, понесшим значительные потери за последние два года.

Известно, что Россия вербует тысячи заключенных, в обмен на освобождение их отправляют на фронт боевых действий в Украине. Заключенные, подписавшиеся на шестимесячную службу в т.н. "зоне СВО", по возвращении будут помилованы.