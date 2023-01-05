Первая группа заключённых "Вагнера" завершила контракт

Первая группа заключённых, воевавшая в Украине в составе ЧВК "Вагнер", завершила полугодовой контракт. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, с них сняты все судимости.

По сообщениям российских информагентств, многие из них заявили о желании вернуться на фронт в составе "Вагнера".

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер":

"Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете"

Речь идёт о двух десятках человек. С фронта вернули кроме того и тех, кто получил тяжёлые ранения, например потерял конечности. Сообщается, что их также помиловали.

"Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй. Милиция должна относиться к вам с уважением".

За что их осудили, не сообщается. По декабрьским оценкам госдепартамента США, в составе ЧВК воевали около 40 тысяч заключённых, признанных виновными в том числе в насильственных преступлениях, включая бандитизм и убийства.