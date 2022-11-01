Мобилизация и регулярный призыв в России: перспективы

Какие перспективы у мобилизации в России? Хотя до сих пор не опубликован формальный президентский указ об окончании частичной мобилизации, об этом уже заявили и Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отчитался перед своим начальником, рассказав, что за 6 недель с 24 сентября было мобилизовано 300 тысяч новобранцев для участия в так называемой "спецоперации" в Украине. Как заявил 1 ноября в Думе депутат Андрей Клишас, "никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется".

В рамках мобилизации на войну с соседом отправляли как совсем юных новобранцев, так и людей предпенсионного возраста. Не совсем ясно, учтены ли в числе мобилизованных “приглашенные” в строй заключенные, которых лично нанимал в ряды ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. По некоторым оценкам, на украинском фронте воюют не менее 1000 таких солдат, хотя их может быть значительно больше. Главу ЧВК "Вагнер" цитирует американский “Институт изучения войны”: по словам Пригожина, "пока дети не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет". Евгений Пригожин, известный также как “повар Путина” из-за его контрактов с минобороны России по поставкам пайков для солдат, имел в виду в своём высказывании детей российской элиты и региональных чиновников. По сообщению националистического телеканала “Царьград”, сын самого Пригожина, Павел, участвует в военных действиях в Украине в составе ЧВК “Вагнер”. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принимает президента Путина в своём ресторане в Подмосковье. Misha Japaridze / AP Photo

В связи с “частичной мобилизацией” властям пришлось отложить осенний призыв в армию. Теперь объявлено, что призыв будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. Согласно данным Минобороны России, планируется призвать около 120 тысяч новобранцев. Можно лишь догадываться о том, что произойдет после 1 января 2023 года, и будет ли объявлен “доп.набор” в армию к частичной мобилизации и регулярному призыву. Зависеть это, вероятно, будет от положения дел на фронте и в аннексированных областях Украины, которые придётся оборонять.

Согласно официальным заявлениям, призванные в армию молодые люди не будут участвовать в каких-либо боевых операциях на границе России и Украины. Но поскольку деятельность министерства обороны России полностью засекречена, то сложно провести границу между призывниками, которые будут направлены в военные части для обучения, и теми, кто уже через пару месяцев окажется на западном фронте.

Как показала частичная мобилизация, критерии готовности к строевой службе для структур минобороны весьма размыты, и призвать могут любого мужчину в возрасте от 18 до (фактически) 60 лет, из любого региона страны, а также из тюрем и колоний. Причём ответственность за уклонение от призыва до сих беспокоит депутатов Госдумы: несколько представителей “Единой России” 31 октября выступили с предложением ужесточения ответственности для граждан от 18 до 27 лет в случае отказа от получения повестки. Как сообщают “Известия”, если будут внесены поправки в уголовный кодекс РФ, то за отказ от мобилизации (как планируют) будут штрафовать на суммы от 200.000 до 500.000 рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на пять лет.