В Башкортостане вспыхнули протесты после приговора экоактивисту

Несколько тысяч человек отказались уходить от здания суда Баймака после того, как защитника Куштау Фаиля Алсынова приговорили к 4 годам тюрьмы. Митинг жёстко разогнали, есть пострадавшие. Заведено уголовное дело о "массовых беспорядках".

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В городе Баймак, на Южном Урале, где сегодня огласили приговор башкирскому активисту Фаилю Алсынову, состоялся массовый митинг его сторонников, который обернулся жёстким разгоном и столкновениям с омоновцами.

Сообщается о пострадавших, по некоторым данным, были задержаны порядка 20 человек. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты отбивались снегом и кусками льда.

Поддержать защитника Куштау, несмотря на мороз, вышли более тысячи человек, которые так же не согласны с разработкой шихана, горы-одиночки в Ишимбайском районе, содовой компанией.

Суд приговорил Алсынова к четырём годам колонии по делу о "разжигании межнациональной розни" из-за его речи на сельском сходе в апреле прошлого года.

По-своему демонстрантов поддержал рэпер Моргенштерн, который родился в Уфе, а сейчас живёт в эмиграции. Исполнитель опубликовал в Instagram селфи в национальном головном уборе и изображение участника крестьянской войны XVIII века Салавата Юлаева.

В среду в Баймаке глушили Интернет, не работали Telegram-каналы, освещавшие протесты.

Издание SOTA писало о "переговорах" отца Алсынова с силовиками и "временном перемирии", которое подразумевало освобождение задержанных в обмен на прекращение акции. Подобные эпизоды не характерны для российских протестов с политическими требования, которые обычно быстро подавляются без каких-либо переговоров.

По информации ОВД-Инфо, демонстранты стали постепенно расходиться после того, как Алсынова увезли из здания суда. По меньшей мере 4 человека остаются по стражей.

Следственный комитет подтвердил, что в Башкортостане возбуждено уголовное дело против участников митинга в Баймаке по факту "массовых беспорядков".

Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.