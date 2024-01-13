Масштабный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

By euronews

Огонь удалось локализовать на площади 70 тыс. кв. м. Пострадавших нет. Пожару присвоили наивысший - пятый - номер сложности.

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По сообщениям российских СМИ, масштабный пожар вспыхнул в субботу утром на территории склада онлайн-ритейлера Wildberries на территории поселка Шушары в Санкт-Петербурге.

Изначально площадь возгорания составила 50 тыс. кв. м.

Пожар был позднее локализован на площади 70 тыс. кв. м, при этом на площади 50 тыс. кв. м. здание обрушилось (при общей площади склада 112 тыс. кв. м).

Участвовавшим в тушении пожарным - 270 человек и 57 единиц техники - удалось не допустить распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию, а также купировать переход огня на парковку грузового транспорта.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки - при этом сообщается, что пожарная сигнализация была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания в прошлом.

По оценкам страховых компаний, ущерб может составить до 11 млрд. рублей.