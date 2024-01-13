Британия - Украина: гарантии безопасности, помощь, перспективы

By euronews

Что означают на самом деле "гарантии безопасности", подписанные в Киеве Сунаком и Зеленским?

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США могут пойти по пути Великобритании и подписать с Украиной договор об обязательствах в сфере безопасности. Как заявила в беседе с украинскими СМИ посол США в Украине Бриджет Бринк, подписание договора, подобного тому, что был подписан с Лондоном, как раз и является целью, поставленной Джо Байденом. По ее словам, двусторонние межправительственные консультации уже начались.

Договор "на 100 лет или больше", подписанный в пятницу британским премьером Сунаком в Киеве, стал историческим моментом. Правда, лидеры двух стран не совсем согласны с тем, можно ли рассматривать эту бумагу как гарантию безопасности. "100 лет или больше" следует понимать как "пока Украина не вступит в НАТО". Несмотря на то, что этот путь может занять очень много времени, Сунак уверяет украинцев, что они более чем пригодны для Альянса, и вступление будет взаимовыгодным.

Договор между Великобританией и Украиной сопровождается крупным пакетом помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро), что должно стать столь необходимым подтверждением союзнических намерений для украинцев. Этот шаг особенно важен в то время, когда помощь США фактически прекращена из-за бюджетных дебатов в Конгрессе. Международное сообщество и СМИ снова обсуждают, не "устал" ли Запад помогать Украине в пока что зашедшей в тупик войне с путинской Россией.

Во время своего последнего турне по странам Балтии президент Украины Зеленский даже упомянул, что некоторые члены НАТО, возможно, "испугались" Путина, поскольку отмечены "небольшие шаги против" вступления Украины в Альянс.