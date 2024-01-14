Премьер-министр Греции намерен легализовать гей-браки с опорой на оппозицию

Инициативу Кириакоса Мицотакиса поддержала партия СИРИЗА, в то время как некоторые депутаты правящей "Новой демократии" заявили о своём несогласии. Активисты ЛГБТ+ считают, что законопроект о "равенстве в браке" защитит детей однополых пар.

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То, что не получилось у левых, намерены реализовать консерваторы – греческий премьер Кириакос Мицотакис объявил, что его правительство внесёт в парламент законопроект о легализации однополых браков.

Гей-пары смогут усыновлять детей, но запрет на суррогатное материнство сохранится. А тем, у кого уже есть дети, будут предоставлены полные родительские права.

Адвокат Вассилис Сотиропулос, представляющий, интересы многих ЛГБТ-пар, приветствует инициативу правого кабмина.

"Многие пары ЛГБТ+ с детьми ждут этого закона,– отмечает он. –_ Признание их отношений браком обеспечивает юридическую защиту детям, поскольку оба супруга будут становятся опекунами. Таким образом, это касается прав человека и особенно прав детей, которые по сути не были в поле зрения государства и общества_".

Равенство брачных союзов было одним из главных требований ЛГБТ+ организаций на протяжении многих лет.

Стелла Беллия – воспитательница детского сада и мать двух подростков. Она также возглавляет организацию "Радужные семьи Греции". По её словам, законопроект облегчит жизнь как детям, так и их родителям.

"Представьте, что вы не можете забрать своего ребенка из школы, поскольку только один супруг считается родителем. Вы не можете пойти с ним в больницу, не можете толком путешествовать. Отныне наши семьи будут признаны законом. Это очень важно. До сих пор наши дети страдают от дискриминации, потому что их родители принадлежат к сообществу ЛГБТИ+", – говорит активистка.

По словам правительственных источников, закон поступит на голосование в парламент до конца февраля.

Из Афин передаёт Апостолос Стаикос: "_Общество ещё не готово", – обычно именно такой ответ давали греческие__правительства всякий раз, когда поднимался вопрос о брачном равноправии. Конечно, и сейчас раздаются голоса против. Элладская православная церковь выразила своё недовольство, а несколько депутатов от правоцентристского большинства _дали понять, что не будут голосовать за законопроект".

Какие шансы у законопроекта?

Законопроект уже поддержала левая партия СИРИЗА, что практически гарантирует его утверждение.

Лидер оппозиции Стефанос Касселакис – открытый гей. В октябре прошлого года он заключил брак со своим партнёром в Нью-Йорке.

Касселакис заявил, что поручит своим однопартийцам голосовать "за", несмотря на то, что "законопроект не достаточно далеко заходит в отношении родительских прав".

Правящая партия "Новая демократия" насчитывает 158 законодателей, но порядка десяти человек высказали свои возражения с предложенным текстом.

Мы собираемся закрепить законодательно равенство в браке, что означает ликвидацию любой дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Это не слишком отличается от того, что уже применяется в других европейских странах. Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

В телеинтервью в четверг премьер-министр Мицотакис призвал несогласных членов "Новой демократии" воздержаться от голосования.

За последнее десятилетие Греция провела ряд реформ, направленных на расширение прав ЛГБТ+. В 2015 году, при левых, были легализованы однополыегражданские партнёрства.

В 2022 году правительство Мицотакиса запретило так называемую "конверсионную терапию" для несовершеннолетних и отменила запрет на сдачу крови ЛГБТ-донорами.

Однополые браки признаны в большинстве стран Западной Европы, но не в Италии и Греции, где пока существуют лишь гражданские партнёрства, а также в большинстве стран-членов ЕС в Восточной Европе.