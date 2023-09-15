Семейные ценности Орбана и Мелони

В Будапеште проходит Демографического саммита, в нем впервые принимают участие главы государств и правительств. Приехала и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Венгерской моделью называют политику, которая проводится при консервативном правительстве Виктора Орбана с целью стимулирования семейных пар к рождению детей. Именно она вновь оказалась в центре внимания участников Демографического саммита в Будапеште, куда приехала и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Тема демографии - одна из важнейших в лагере консерваторов и ультраправых. В то же время критики утверждают, что эта политика способствует росту неравенства и дискриминации.
В Венгрии в 2015 году была введена программа субсидирования жилья для молодых супружеских пар, а в 2019 году объявлено о пожизненном освобождении от налогов женщин, родивших четырех и более детей.
В качестве аргумента успешности проводимой политики правительство указывает на значительный рост числа заключаемых браков и рожденных детей, эти показатели также выше средних по ЕС.
"На Демографический саммит приехали 60 лидеров общественного мнения, экспертов и политиков с четырех континентов. Мероприятие проводится с 2015 года, но впервые приглашение приняли главы государств и правительств. Ответ на вопрос, почему сокращается численность населения, ищут, в частности, президенты Сербии и Болгарии, а также премьер-министр Италии Джорджия Мелони", — передает из Будапешта корреспондент Euronews Золтан Шипошедь.