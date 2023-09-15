Семейные ценности Орбана и Мелони

By Euronews

В Будапеште проходит Демографического саммита, в нем впервые принимают участие главы государств и правительств. Приехала и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Венгерской моделью называют политику, которая проводится при консервативном правительстве Виктора Орбана с целью стимулирования семейных пар к рождению детей. Именно она вновь оказалась в центре внимания участников Демографического саммита в Будапеште, куда приехала и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

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Тема демографии - одна из важнейших в лагере консерваторов и ультраправых. В то же время критики утверждают, что эта политика способствует росту неравенства и дискриминации.

Нам необходимо изменить политический курс. Мы должны добиться того, чтобы в максимальном числе европейских стран к власти пришли консервативные силы, ориентированные на семью". Кроме того, в следующем году состоятся выборы в Европейский парламент. Все дано для того, чтобы мы обходным маневром переломили баланс сил в свою пользу Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Мы хотим защитить ее, мы хотим возродить ее. Семья не ограничивает ничью свободу, но увеличивает богатство каждого. И мы не верим, что государство может заменить семью, и там, где это пытались сделать в прошлом, это произошло в Восточной Европе при советской власти, результаты служат предостережением для всех, чтобы не повторять этот эксперимент Джорджия Мелони премьер-министр Италии

В Венгрии в 2015 году была введена программа субсидирования жилья для молодых супружеских пар, а в 2019 году объявлено о пожизненном освобождении от налогов женщин, родивших четырех и более детей.

В качестве аргумента успешности проводимой политики правительство указывает на значительный рост числа заключаемых браков и рожденных детей, эти показатели также выше средних по ЕС.

"На Демографический саммит приехали 60 лидеров общественного мнения, экспертов и политиков с четырех континентов. Мероприятие проводится с 2015 года, но впервые приглашение приняли главы государств и правительств. Ответ на вопрос, почему сокращается численность населения, ищут, в частности, президенты Сербии и Болгарии, а также премьер-министр Италии Джорджия Мелони", — передает из Будапешта корреспондент Euronews Золтан Шипошедь.