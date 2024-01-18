Греция: студенты против открытия частных университетов

Тысячи студентов приняли участие в акции протеста против планов греческого правительства разрешить в стране, где образование до сих пор было бесплатным, частные вузы.

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В Афинах состоялся очередной марш студентов против планов правого правительства либерализовать систему высшего образования и разрешить частным университетам работать на территории Греции.

К демонстрантам примкнули учители средних школ.

Противники законопроекта указывают на необходимость сохранить бесплатный и государственный характер образования. Они считают, что реформа правительства Кириакоса Мицотакиса "обесценит" их дипломы и уменьшит перспективы трудоустройства для выпускников государственных учебных заведений.

Сообщается о столкновениях с полицией.

Борьба с "утечкой мозгов"

Премьер-министр заявил, что частные университеты будут работать как греческие филиалы иностранных университетов.

Конституция запрещает частным учебным заведениям работать в качестве независимых учреждений.

Правительство утверждает, что реформа "укрепит экономику", вернёт в страну 40 000 студентов, обучающихся за границей, и "обратит вспять" процесс "утечки мозгов", вызванный долговым кризисом 2010-2018 годов.

Ещё один аргумент премьера – реформа якобы освободит государственные университеты от бюрократии и усилит их самоуправление.