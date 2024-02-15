Греция стала первой православной страной, максимально уравнявшей в правах однополые и гетеросексуальные пары. Соответствующий закон был принят по итогам двух дней обсуждений в парламенте.

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Греческие депутаты легализовали однополые браки и разрешили гей-парам усыновлять детей.

В ходе поимённого голосования инициативу поддержали 176 депутатов. "Против" проголосовали 76, двое воздержались и ещё 46 человек не пришли на заседание.

Так называемый законопроект о "брачном равноправии" предложило правое правительство Кириакоса Мицотакиса, а принять текст удалось с опорой на левую оппозицию, состоящую из 3 разных фракций, и левоцентристов ПАСОК.

По словам премьера, его реформа "делает жизнь многих наших сограждан лучше, ничего не отнимая у других".

Мы переживаем радостный момент, потому что уже скоро будет устранён ещё один барьер между нами, который позволит навести мосты внутри общества, обеспечить сосуществование свободных граждан в свободном государстве. Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Согласно опросам, знаковая реформа не вызвала глубоких разногласий в стране, несмотря на протесты ряда православных иерархов и активистов.

При этом, как сообщают греческие СМИ, архиепископ Иероним II, глава Элладской церкви, занял "не самую радикальную позицию" по вопросу однополых браков.

Несмотря на то, что закон гарантирует однополым парам полные родительские права, запрет на суррогатное материнство сохранится.