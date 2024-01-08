Нетаньяху - "Хезболлах": терпение Израиля на исходе

Премьер-министр Израиля пригрозил боевикам ливанской группировки применением силы, заверив, что страна готова к эскалации конфликта, если его не удастся решить дипломатическим путём.

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Война в секторе Газа будет идти до тех пор, пока Израиль не достигнет "всех своих целей", и пока заложники, удерживаемые ХАМАС, не вернутся домой. Об этом в очередной раз заявил премьер-министр Израиля.

На воскресном заседании военного кабинета Беньямин Нетаньяху также заверил, что страна готова к эскалации конфликта с поддерживаемой Ираном ливанской группировкой "Хезболлах", если урегулировать его дипломатическим путём не удастся. "Я предлагаю "Хезболлах" усувоить урок, который уже усвоил ХАМАС в предыдущие месяцы", - сказал он.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил, что боевики группировки нанесли удар по секретной авиабазе на севере Израиля. Военные сообщили, что погибших и пострадавших нет, а повреждения будут устранены в ближайшее время.

Тем не менее, это была одна из самых серьёзных атак со стороны "Хезболлах" за все последние месяцы обстрелов, которые вынудили эваукироваться десятки тысяч израильтян, проживавщих вблизи ливанской границы. Сами боевики заявили, что атака была ответом на недавнее убийство одного из лидеров ХАМАС в пригороде Бейрута в результате взрыва, произведённого, как предполагается, израильскими силами.

Продолжаются столкновения на Западном берегу реки Иордан. За сутки в них погибли не менее 10 человек. В их числе, - палестинка, протаранившая КПП и застреленная израильскими военными, 3-летний ребёнок, убитый по ошибке, когда израильская полиция открыла огонь по паре предполагаемых нападавших на контрольно-пропускном пункте.

В ЦАХАЛ заявили, что масштабные боевые действия на севере сектора Газа, как и ликвидация там инфраструктуры ХАМАС завершены, и армия Израиля усиливает наступление на юге, где сосредоточена большая часть 2-миллионного населения анклава.