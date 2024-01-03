"Хезболлах" обещает "ответить Израилю" за аль-Арури

By Euronews

Возглавляющий "Хезболлах" Хасан Насралла прокомментировал гибель одного из лидеров ХАМАС при взрыве в Бейруте. Он обвиняет в атаке израильтян. Власти еврейского государства лишь заявили, что произошедшее не стоит расценивать как атаку на Ливан.

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Лидер ливанской группировки "Хезболлах" Хасан Насралла выразил соболезнования в связи с гибелью второго лица ХАМАС в южном пригороде Бейрута: 57-летний Салех аль-Арури был убит там во вторник в результате атаки беспилотника.

В группировке считают, что это дело рук израильтян, что аль-Арури погиб как "мученик", обещая дать Израилю ответ.

"Мы поздравляем и в то же время cоболезнуем нашему любимому брату, великому лидеру шейху Салеху заместителю главы политического бюро движения ХАМАС, его товарищам по "Бригадам Аль-Кассам" и ХАМАС, которые погибли в результате вопиющей израильской агрессии в южном пригороде Бейрута", - заявил своим сторонникам Насралла.

Аль-Арури стал самым высокопоставленным членом ХАМАС, устраненным за три месяцы войны. Официальный представитель Израиля назвал это "хирургическим ударом" по палестинской радикальной группировке, при этом Израиль не признал своей ответственности за нападение.

Неизвестно, причастны ли израильтяне и к взрывам, которые в среду прогремели в Иране близ мемориала генералу Касему Сулеймани, там погибли и получили ранения свыше 200 человек.