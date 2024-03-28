Израиль - "Хезболлах: 17 погибших в результате обмена ударами

Израиль обстрелял юг Ливана, Хезболлах - север израиля: 17 погибших. В Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с делегацией Конгресса США.

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16 человек погибли на юге Ливана в среду в результате серии израильских авиаударов. Ракетный залп выпустили и боевики "Хезболлах" по территиории Израиля. Погиб 1 израильтянин, двое других получили легкие ранения.

Среда стала самым смертоносным днем за более чем пять месяцев боев вдоль границы. Израильской армии здесь противовстоят ливанская суннитская политическая и боевая организация "Исламская группа", шиитское движение "Хезболлах" и также шиитское "Движение Амаль". Убиты двое боевиков Хезболлах. От израильского авиаудара по медцентру в деревне Хеббарийе, погибли семеро его сотрудников. Их хоронила вся деревня.

В результате ракетного обстрела "Хезболлах" больше всего пострадал город Кирьят-Шмона.

С начала боевых действий в этом районе в Израиле погибли 9 мирных жителей и 11 военных. В Ливане погибли около 240 боевиков "Хезболлах" и около 40 мирных жителей.

Тем временем в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с делегацией Конгресса США. Говоря о перемещённых палестинцах, Нетаньяху заявил:

"По всему сектору Газа к северу от Рафаха, вы знаете, люди переметислись вниз, и они могут вернуться обратно: 65% сектора Газа остается открытым, и люди просто перемещаются со своими палатками".

Несмотря на принятие в понедельник резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к "немедленному прекращению огня" во время Рамадана и освобождению всех заложников, удары по анклаву усилились. В Газе 5 палестинцев были убиты и еще несколько получили ранения от израильского удар по лагерю беженцев Бурейдж в центре сектора.

Палестинское информационное агентство Wafa опубликовало видео, показывающее отчаянную ситуацию в больнице, куда доставляли раненых и погибших.

Это подтвердил и Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, две трети из 36 больниц Газы сейчас не работают, 2 минимально функциональны и 10 частично функциональны: 4 на севере и 6 на юге. По данным Всемирной продовольственной программы, примерно 70% населения северной части Газы сталкивается с катастрофическим голодом. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН

Аль-Джазира сообщила, что за последние сутки в результате израильских ударов погибло еще по меньшей мере 76 человек.

Недоедание среди детей Газы развивается рекордными темпами: каждый третий ребёнок в возрасте до двух лет в настоящее время страдает от острого недоедания или истощения. Родители не едят по нескольку дней, чтобы накормить детей.

Всемирная продовольственная рпрограмма ООН ежемесячно обеспечивает крайне необходимым продовольствием почти 1,5 млн человек. Людям раздают готовые продуктовые наборы, горячее питание, муку и специализированные продукты для предотвращения недоедания.

Но с начала года ВПП ООН удалось отправить на север Газы лишь 11 конвоев с продовольствием. Большая часть его раздается в Рафахе и Дейр-эль-Балахе, и очень мало доходит до людей в других местах.

Чтобы поддержать существующие системы и местную экономику, ВПП также помогает пекарням встать на ноги, предоставляя им муку и другие необходимые ресурсы для работы.

11 автоколонн ВПП, которым удалось достичь севера в марте, доставили продовольствие для 74 000 человек.

Вместе с партнерами ВПП ООН располагает достаточным количеством продовольствия, чтобы накормить все 2,2 млн человек в секторе Газа. Но ей нужно, чтобы Израиль разрешил больше маршрутов в Газу, в том числе с севера, необходимо использовать и порт Ашдод.