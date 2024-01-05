"Хезболлах" о возможном вступлении в войну: жители севера Израиля "первыми заплатят высокую цену"

ЦАХАЛ и "Хезболлах" продолжили трансграничные обстрелы. Ливанская группировка припомнила Израилю территориальные споры.

РЕКЛАМА

На ливано-израильской границе усилилось противостояние между боевиками "Хезболлах" и Армией обороны Израиля. По северному израильскому городу Кирьят-Шмона было выпущено не менее 10 ракет.

ЦАХАЛ заявил, что нанёс авиаудары по командному пункту группировки в южной ливанской деревне Блида в ответ на атаки на границе.

Удар по Бейруту: лидер "Хезболлах" призывает к "ответным действиям"

Хасан Насралла заявил в пятничном телеобращении к сторонникам, что его группировка должна принять "ответные меры" после того, как на этой неделе в результате предполагаемого израильского удара был убит Салех аль-Арури, второе лицо в структуре ХАМАС.

По его словам, последствия бездействия "опаснее", чем риск эскалации. Глава "Хезболлах" добавил, что жители севера Израиля "первыми заплатят высокую цену, если разразится полномасштабная война".

Он также заявил, что у его боевиков есть "историческая возможность освободить каждую пядь ливанской земли", упомянув спорную территорию "фермы а-Шеба" или "Мазария-Шабъа", зажатую между Ливаном, Израилем и оккупированными Голанскими высотами.

Принадлежность "Мазария-Шабъа" площадью около 22 км² служила основным предлогом для атак "Хезболлах" против еврейского государства после вывода войск ЦАХАЛ из Южного Ливана в 2000 году вплоть до военного конфликта 2006 года.

Протесты на Западном берегу

Десятки палестинцев вышли на улицы Рамаллаха после пятничной молитвы в знак протеста против убийства аль-Арури, который считался военным командующим ХАМАС на Западном берегу, а также против новых израильских ударов по югу сектора Газа.

Демонстранты требовали отомстить за бейрутскую операцию и критиковали администрацию Махмуда Аббаса за "недостаточную" поддержку ХАМАС.

Турне Блинкена: не допустить эскалации

Турция – первая остановка Энтони Блинкена в его очередном ближневосточном турне. Госсекретарь США вернулся в регион в попытке сдержать разрастание конфликта и оказать давление на Израиль в его военной кампании против ХАМАС в Газе.

США также намерены добиться от Израиля "лучшей защиты гражданских лиц". В Госдепе ожидают, что "переход к следующей фазе" войны позволит перемещённым палестинцам вернуться в северную часть анклава.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что не хотят, чтобы новые страны втягивались в войну. В ходе поездки Блинкена это послание будет передано Тегерану и иранским прокси, таким как "Хезболлах", через страны, которые поддерживают с ними отношения.

Обозреватели отмечают, что усилия по налаживанию контактов с Ираном – как через партнёров, так и через конкурентов, таких как Китай, – предпринимались с первых дней войны в Газе.

В субботу ожидается встреча Блинкена с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свой предыдущий визит глава американской дипломатии довольствовался лишь беседой с Хаканом Фиданом, своим турецким визави.