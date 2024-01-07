Cемь палестинцев и сотрудник израильской полиции убиты в Дженине

By Euronews и AP, EBU

Cемь палестинцев и сотрудник израильской пограничной полиции были убиты в ходе столкновений в Дженине на оккупированном Западном берегу Иордана в выходные, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Палестины и в ЦАХАЛ.

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Cемь палестинцев и сотрудник израильской пограничной полиции были убиты в ходе столкновений в Дженине на оккупированном Западном берегу Иордана в выходные, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Палестины и в ЦАХАЛ.

Израильские военные патрулировали Дженин в поисках придорожных бомб. Одна из них взорвалась рядом с автомобилем пограничной полиции, в результате чего погибла женщина-полицейский, еще три человека получили ранения.

В ответ израильский военный вертолет атаковал находившихся в этом районе палестинцев. По данным Министерства здравоохранения Западного берега, в результате авиаудара погибли семь человек.

Раздался сильный звук взрыва. Затем ко мне подошли несколько молодых людей и сказали, что есть погибшие. Я быстро взял сумку первой помощи и прибыл на место происшествия. Семь молодых людей лежали на земле. Я начал измерять их жизненные показатели, чтобы понять, кто жив и кого следует лечить в первую очередь. Я узнал, что шестеро были мертвы, а один серьезно ранен Муджаххид Назал врач клиники в Дженине

Позже находившийся в критическом состоянии в больнице мужчина скончался.

Ещё одной жертвой стал мужчина, управлявший автомобилем с израильскими номерными знаками. Он был смертельно ранен на оживленном перекрестке на Западном берегу в воскресенье. Позже его опознали как палестинца, проживающего в Иерусалиме. Нападавшие, предположительно, приняли его за израильтянина из-за номерных знаков.

Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что от рук израильских сил на Западном берегу Иордана погибли 329 палестинцев с момента нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Тогда 1200 человек были убиты и примерно 240 взяты в заложники.

ЦАХАЛ завершил "демонтаж военной инфраструктуры ХАМАС"

Ранее военное руководство Израиля заявило, что завершило крупные боевые действия на севере Газы, а именно: демонтаж военной инфраструктуры ХАМАС.

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская армия будет “продолжать углублять достигнутое”: укреплять оборону вдоль границы между Израилем и Секотором Газа и сосредоточит внимание на центральной и южной частях палестинского анклава.

В конце упорной и решительной битвы мы ликвидировали военную базу ХАМАСА в Джабалии. ХАМАС больше не действует организованно в этом районе. Мы лишили его основных террористических возможностей в регионе. Для меня важно сказать общественности – в Джабалии все еще есть террористы. Однако сейчас они действуют без структуры и без командиров. Мы сталкивались и будем продолжать сталкиваться со спорадическими ракетными обстрелами из этого района... В борьбе с террором нет коротких путей Даниэль Хагари представитель израильских вооруженных сил

Заявление было сделано накануне визита в Израиль главы Госдепартаменты Энтони Блинкена. Официальные лица администрации Байдена неоднократно призывали Израиль свернуть воздушное и наземное наступление в Газе и перейти к более целенаправленным атакам на лидеров ХАМАС, чтобы предотвратить гибель палестинского гражданского населения.

В секторе Газа погиб сын главы местного бюро "Аль-Джазиры"

В секторе Газа спасатели в воскресенье разбирали завалы после авиаудара по зданию в районе Мирадж между Рафахом и Хан-Юнисом.

По словам журналиста Associated Press, в результате авиаудара по жилому дому между Хан-Юнисом и южным городом Рафах, погибли по меньшей мере семь человек, тела которых были доставлены в близлежащую европейскую больницу. Среди них - Хамза Дахдух, сын руководителя бюро "Аль-Джазиры" в Газе Ваэля Дахдуха.

В результате ответных действий Израиля с воздуха, суши и моря погибло более 22 700 палестинцев и более 58 000 получили ранения, по данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС. При подсчете погибших не проводится различия между комбатантами и гражданскими лицами.

Представители здравоохранения говорят, что около двух третей убитых - женщины и несовершеннолетние. С начала войны в Газе были убиты более 75 журналистов.