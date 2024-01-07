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Израиль ликвидировал структуры ХАМАС на севере сектора Газа

удары по сектору Газа, иллюстрационное фото
удары по сектору Газа, иллюстрационное фото Авторское право Mohammed Dahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews Digital
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Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари указал, что следующая цель военных - ликвидация структур боевиков в центральной и южной частях сектора Газа.

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Спустя три месяца после начала войны в секторе Газа Армия обороны Израиля заявила, что полностью ликвидировала все структуры ХАМАС на севере анклава. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари указал, что следующая цель военных - ликвидация структур боевиков в центральной и южной частях сектора Газа. 

В ежедневном отчете ЦАХАЛ также говорится, что израильские военные нанесли несколько ударов по боевикам спецназа ХАМАС "Нукба", обнаружили склад оружия в одном из туннелей и ликвидировали точку для запуска ракет по израильской территории. Сообщается также о гибели подполковника Рои Йохая Йосефа Мордехая, который стал 176-м израильским военным, погибшим с начала наземной операции.

Минздрав сектора Газа, контролируемый ХАМАС, сообщил в субботу, что число погибших в анклаве с начала войны выросло до 22 722, за сутки было убито 122 человека. В Израиле заявляют, что за время войны уничтожили 8 500 боевиков. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вновь заявил, что война в секторе Газа не закончится до полного уничтожения ХАМАС и призвал к политическому единству на фоне 

Тем временем, вечером в субботу в Тель-Авиве и других израильских городах прошли многотысячные акции протеста, требующие немедленной отставки Нетаньяху и проведения новых выборов. 

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