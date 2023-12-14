By Euronews

Две трети прямых иностранных инвестиций в экономику Балканского региона приходятся на Сербию. Страна с курсом на евроинтеграцию, при этом поддерживающая связи с Москвой и Пекином, сумела стать финансово привлекательной для крупных компаний.

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Около 4,5 млрд евро инвестиций вложили в Сербию иностранные компании в этом году - немногим больше, чем годом ранее.

Но для правительства это показатель успеха выстраиваемой экономической модели страны, о чём оно не забывает напоминать избирателям в преддверии внеочередных парламентских выборов. Они пройдут в воскресенье.

Так или иначе, аналитики сходятся во мнении, что субсидии на создание рабочих мест и щедрые налоговые льготы для предприятий представляют собой большой вклад в экономическую привлекательность Сербии.

Михайло Гаич, экономист:

"Компании, которые инвестируют в нашу страну, не платят налог на прибыль. В течение 10 лет они освобождены от уплаты различных видов местных налогов, получают бесплатную землю и некоторые льготы".

Брюссель часто критикует сербские власти за отказ от введения антироссийских санкций и Соглашение о свободной торговле с Китаем. Впрочем, инвесторы, судя по всему, вовсе не возражают против связи Белграда с Москвой или Пекином.

Марко Чадеж, президент Торгово-промышленной палаты Сербии:

"Мы в основном ориентируемся на рынок ЕС. Россия не имеет большой доли в нашем экспортном портфеле. И, в некотором смысле, важно быть открытыми для людей, приезжающих сюда, покидающих Россию из-за ситуации, в которой она оказалась. Сербия становится их новым домом".

Большая часть инвестиций в Сербию поступает из Европейского Союза, а также из Азии, в первую очередь из Китая. Подспорьем для экономики служат рынки, на которые экспортируются сербские товары, - главным образом, стран Западных Балкан и Евросоюза.