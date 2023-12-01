О войне, мире и вступлении в ЕС: интервью главы МИД Украины Euronews Сербия

By Euronews

"Мы призываем Европейский союз не повторять ошибку, затягивая процесс вступления для всех стран, не только для Украины", - Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины.

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Украину ожидает очередная зима на фоне войны - с беспилотниками и ракетными атаками на ее инфраструктуру. Об этом сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Euronews Сербия. Что касается мирных переговоров, министр предложил решать проблемы шаг за шагом.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:"Я бы рекомендовал поддержать формулу мира, предложенную Украиной, как путь к прекращению войны. А во-вторых, сосредоточиться на конкретной проблеме, созданной войной, и попытаться решить ее в отношениях с Россией".

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о формуле мира, раскрыл ее содержание: "Украинская формула мира очень четкая, и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны".

14 и 15 декабря на заседании Совета ЕС в Брюсселе должно быть принято решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины. Каковы ожидания главы внешнеполитического ведоиства?

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:"Мы, и Украина, и Сербия, принадлежим к Европе. Мы обе европейские нации. У нас есть свои национальные интересы, но все мы - европейцы. Поэтому речь идет о стратегии. Речь идет о распространении европейских правил, европейских принципов, европейского образа жизни на свое историческое пространство".

Украина надеется вступить в ЕС одновременно с другими странами-претендентами Западных Балкан.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:"Мы призываем Европейский Союз не повторять ошибку, затягивая процесс вступления для всех стран, не только для Украины, но и для всех стран-кандидатов, включая, конечно, государства Западных Балкан. Будет справедливо сказать, что именно Украина вывела Европейский Союз из комы расширения. Если оглянуться на два года назад, в Европейском союзе не было серьезной дискуссии о расширении, и переговоры о вступлении в ЕС стран Западных Балкан были приостановлены".