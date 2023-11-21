Генеральный секретарь НАТО завершает своё балканское турне. Йенс Столтенберг встретился в Белграде с президентом Сербии. На повестке: отношения с Косово, совместные учения с НАТО и влияние РФ.

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Принять меры по снижению напряжённости должны Сербия и Косово, по мнению генерального секретаря НАТО. В рамках своего двухдневного визита на БалканыЙенс Столтенберг посетил Белград. Он призвал сербского президента прекратить отправку военных к границе с самопровозглашённой республикой.

Наращивать силы в этом районе Сербия начала после того, как в сентябре на севере Косова произошло нападение группы вооружённых людей на полицейский патруль. Среди погибших - сотрудник косовской полиции и трое этнических сербов.

Александр Вучич отметил: нельзя забывать о том, что сербы - тоже пострадавшие в данной ситуации - от действий властей Косова.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Я проинформировал генерального секретаря Столтенберга о том, что 13% сербов покинули север Косова и Метохии за последний год из-за огромного давления, арестов, притеснений и угроз со стороны косовского режима. Если это не насилие, то я не знаю, что такое насилие. Когда я говорю об этом, я обращаюсь к коллективному Западу, а не к НАТО“.

Столтенберг поддержал инициативу Брюсселя о создании Сообщества сербских общин в Косово с дополнительными полномочиями и автономией.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

”Я приветствую последнее предложение ЕС о создании Ассоциации муниципалитетов Косово с сербским большинством. Это стало бы ключевым шагом на пути к нормализации отношений. Я призываю Белград и Приштину к конструктивному диалогу при содействии ЕС, это единственный путь к долгосрочному миру и стабильности”.

Ранее он обсуждал эту инициативу на переговорах с косовскими лидерами в Приштине. Дипломаты ЕС предупредили обе стороны: о вступлении в сообщество и речи быть не может, пока градус напряжения не снизится.

Столтенберг и Вучич также обсудили возможность возобновления совместных военных учений НАТО и Сербии. Генеральный секретарь североатлантического альянса во время визита на Балканы не раз высказывался о "пагубном влиянии России" в регионе.