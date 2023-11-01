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Парламент Сербии распущен

Президент Сербии Александр Вучич (справа) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибывают на пресс-конференцию после Белграде, Сербия, 31 октября 2023 года.
Президент Сербии Александр Вучич (справа) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибывают на пресс-конференцию после Белграде, Сербия, 31 октября 2023 года. Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Сербский президент распустил парламент страны. Новые всеобщие выборы пройдут в декабре.

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Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и назначил новые выборы на 17 декабря - третьи за почти четыре года. 

Вучич, переизбранный на второй срок полтора года тому назад, хочет укрепить свои позиции. В обращении к согражданам он сказал, что "наступают трудные для всего мира времена", и что единство необходимо "для защиты национальных интересов". 

Ранее приехавшая в Белград глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Сербию "де-факто признать Косово". Но Вучич отказывается подписать и план управления севером Косова, где живут сербы-косовары.

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