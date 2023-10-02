Разработчикам мРНК-вакцин против COVID-19 присуждена Нобелевская премия по медицине

By Euronews

Нобелевская премия по медицине присуждена американским ученым за разработку мРНК-вакцин против COVID-19

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Каталин Карико - профессор Университета Сагана в Венгрии и адъюнкт-профессор Пенсильванского университета. Дрю Вайсман проводил свои исследования, получившие премию, вместе с Карико в Пенсильванском университете.

Томас Перлманн, секретарь Нобелевской ассамблеи, объявил о присуждении премии в понедельник в Стокгольме.

Нобелевскую премию по физиологии или медицине получил в прошлом году шведский ученый Сванте Паабо за открытия в области эволюции человека, раскрывшие секреты ДНК неандертальцев, которые позволили получить ключевые сведения о нашей иммунной системе, в том числе о нашей уязвимости к тяжелым заболеваниям COVID-19.

Эта награда стала второй в семье. Отец Паабо, Суне Бергстром, стал лауреатом Нобелевской премии по медицине в 1982 году.

Объявление Нобелевских премий продолжается: во вторник будет вручена премия по физике, в среду - по химии, а в четверг - по литературе. Нобелевская премия мира будет объявлена в пятницу, а премия по экономике - 9 октября.

Премии предусматривают денежное вознаграждение в размере 11 млн. шведских крон (1 млн. долл.). Деньги получены из завещания, оставленного учредителем премии, шведским изобретателем Альфредом Нобелем, умершим в 1896 году.