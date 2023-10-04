Нобелевская премия по химии присуждена Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову

By Euronews

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу и россиянину Алексею Екимову - за открытие и синтез квантовых точек

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Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена троим исследователям, работающим в США, - американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову. Престижная награда присуждена им "за открытие и синтез квантовых точек". Все ученые работают в США.

Официальному оглашению имен лауреатов предшествовал досадный казус - Шведская королевская академия наук преждевременно разослала письма с указанием победителей на несколько часов раньше. Это произошло случайно. Позднее в представительстве академии отказались комментировать инцидент и отметили, что решение о лауреатах еще не принято. Но в итоге имена лауреатов совпали с теми, которые были указаны в "случайных" письмах.