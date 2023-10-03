Нобелевская премия по физике за исследование динамики электронов в веществе

By Euronews

В своих экспериментах лауреаты этого года создали вспышки света, достаточно короткие для того, чтобы сделать моментальные снимки чрезвычайно быстрого движения электронов.

РЕКЛАМА

Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике за 2023 год Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л'Юилье "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".

Как пояснили академики в "популярном обосновании", в своих экспериментах лауреаты этого года создали вспышки света, достаточно короткие для того, чтобы сделать моментальные снимки чрезвычайно быстрого движения электронов. Анн Л'Юилье из Лундского университета (Швеция) открыла новый эффект взаимодействия лазерного излучения с атомами в газе.

Пьер Агостини из Университета штата Огайо (США) и Ференц Крауз из Института квантовой оптики Макса Планка и Мюнхенского университета Людвига Максимилиана (Германия) продемонстрировали, что этот эффект может быть использован для создания более коротких импульсов света, чем это было возможно ранее.

Ханс Эллегрен, генеральный секретарь Шведской королевской академии наук, объявил о присуждении премии в Стокгольме.

Нобелевская премия включает в себя денежное вознаграждение в размере 11 млн. шведских крон (1 млн. долл.). Деньги поступают из завещания, оставленного создателем премии, шведским изобретателем Альфредом Нобелем, умершим в 1896 году.

В прошлом году трое ученых совместно получили премию по физике за доказательство того, что крошечные частицы могут сохранять связь друг с другом, даже будучи разделенными. В свое время это явление вызывало сомнения, но теперь оно изучается на предмет возможного применения в реальной жизни, например, для шифрования информации.

Премия по физике была присуждена через день после того, как американка венгерского происхождения Каталин Карико и американец Дрю Вайсман получили Нобелевскую премию по медицине за открытия, позволившие создать мРНК-вакцины против COVID-19.

Объявление Нобелевских премий продолжится: в среду будет вручена премия по химии, а в четверг - премия по литературе. В пятницу будет объявлена Нобелевская премия мира, а 9 октября - премия по экономике.

Лауреаты приглашаются для получения своих наград на церемонии 10 декабря, в годовщину смерти Нобеля. Престижная премия мира вручается в Осло, в соответствии с его пожеланиями, а другая церемония награждения со всеми остальными наградами проходит в Стокгольме.