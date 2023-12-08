Путин идёт на выборы: "сегодня по-другому и нельзя"

By euronews и AFP

Песков: заявление Путина было сделано "абсолютно спонтанно" и не являлось домашней заготовкой. Критики Кремля: нынешняя власть абсолютно "зачистила" политическое поле.

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В пятницу Владимир Путин заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в России в марте 2024 года.

Голосование состоится спустя почти четверть века с момента прихода президента России к власти и через два года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

О своих планах Путин заявил после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.

"В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России", - сказал Путин в ответ на просьбу Артема Жоги - отца погибшего "героя СВО" Владимира Жоги (эвфемизмом "специальная военная операция" власти РФ называют вторжение и войну в Украине).

Мало кто сомневался в том, что 71-летний президент пойдет на пятый срок в условиях беспрецедентных репрессий против оппозиции.

Благодаря конституционной реформе 2020 года, которая разрешила ему снова баллотироваться в 2024 и 2030 годах, Путин теоретически может оставаться в Кремле до 2036 года - когда ему исполнится 84 года.

"Наш Президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил.", - написала в Telegram спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Критики Кремля, скорее всего, не смогут принять участие в голосовании, власти уже много лет подавляют оппозицию. Эти репрессии усилились после вторжения в Украину.

Голосование пройдет 17 марта, вскоре после второй годовщины начала войны в Украине.

Поскольку 2022 год ознаменовался неудачами на фронте и залпом западных санкций, Путин, похоже, окажется в более выгодном положении к концу 2023 года. Летнее контрнаступление Киева не принесло ожидаемых результатов, поддержка Запада ослабевает, а экономическое положение России оказалось лучше прогнозируемого.

Почти все основные оппоненты, такие как антикоррупционер Алексей Навальный, были брошены в тюрьму или отправлены в изгнание, а любая критика вторжения в Украину сурово карается.

Навальный и его команда накануне призвали голосовать за любого кандидата кроме Владимира Путина и объявили о начале агитационной кампании против действующего президента РФ.

Команда Навального заявила, что "без сомнения, нас ждет пародия на избирательную процедуру. А итоговые результаты будут, как обычно, подделывать".