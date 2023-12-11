Путин начал предвыборную кампанию с атомных подлодок

Путин приехал в Арктику поднимать флаги на атомных ракетоносцах и пообещал россиянам больше "мощи", "безопасности" и подлодок. Визит в Северодвинск стал первым публичным появлением президента после того, как он объявил об участии в электоральном мероприятии, намеченном на март.

РЕКЛАМА

"С такими моряками, кораблями и таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности" – эту запись в корабельном журнале оставил Владимир Путин после осмотра одного из фрегатов в порту Северодвинска.

До этого президент РФ принял участие в церемонии поднятия флагов на подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

Кандидат на 5-й срок в Кремле пообещал, что атомных подлодок у России будет ещё больше: "Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность Военно-Морского Флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Чёрном, на Балтийском море, на Каспии – важнейших стратегических районах мирового океана".

Стенограмма выступления размещена на странице верфи "Севмаш" в соцсети "Вконтакте".

Издание Barents Observer пишет, что визит Путина в Архангельскую область не был анонсирован и "стал неожиданностью для местных жителей".

В прошлую пятницу глава Кремля объявил, что в пятый раз идёт на выборы.

В конце ноября Путин утвердил бюджет, в котором заложены рекордные расходы на войну и силовиков – около 40%. А в начале декабря он распорядился увеличить численность солдат в российской армии на 15%.