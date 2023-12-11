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Путин начал предвыборную кампанию с атомных подлодок

Путин приехал поднимать флаги на атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III".
Путин приехал поднимать флаги на атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III". Авторское право Kirill Iodas, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Alexander Kazakevich
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Путин приехал в Арктику поднимать флаги на атомных ракетоносцах и пообещал россиянам больше "мощи", "безопасности" и подлодок. Визит в Северодвинск стал первым публичным появлением президента после того, как он объявил об участии в электоральном мероприятии, намеченном на март.

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"С такими моряками, кораблями и таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности" – эту запись в корабельном журнале оставил Владимир Путин после осмотра одного из фрегатов в порту Северодвинска. 

До этого президент РФ принял участие в церемонии поднятия флагов на подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

Кандидат на 5-й срок в Кремле пообещал, что атомных подлодок у России будет ещё больше: "Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность Военно-Морского Флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Чёрном, на Балтийском море, на Каспии – важнейших стратегических районах мирового океана".

Стенограмма выступления размещена на странице верфи "Севмаш" в соцсети "Вконтакте".

Издание Barents Observer пишет, что визит Путина в Архангельскую область не был анонсирован и "стал неожиданностью для местных жителей". 

В прошлую пятницу глава Кремля объявил, что в пятый раз идёт на выборы. 

В конце ноября Путин утвердил бюджет, в котором заложены рекордные расходы на войну и силовиков – около 40%. А в начале декабря он распорядился увеличить численность солдат в российской армии на 15%.

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