С Алексеем Навальным третий день нет связи

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального заявили в пятницу, что они третий день не имеют с ним никакой связи, не знают, что с ним и где он находится.

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Соратники оппозиционного политика Алексея Навального заявили в пятницу, что они третий день не имеют с ним никакой связи, не знают, что с ним и где он находится. Навального, который отбывает тюремный срок в исправительной колонии №6, третий день не подключили к заседанию по его искам к колонии. Дело слушается в Ковровском городском суде.

Сотрудник ФСИН объяснил проблемы с подключением к видеосвязи "аварией" и отсутствием света.

При этом к находящемуся в заключении оппозиционнеру не пропустили его адвоката - он безуспешно ждал встречи более семи часов.

SOTA пишет, что представитель ИК-6 Крылов рекомендовал адвокату политика, который третий день подряд пытается навестить Навального в колонии, не приезжать, заявив, что его "все равно не пустят".