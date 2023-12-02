EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Против Навального возбуждено ещё одно дело

Российский оппозиционер Алексей Навальный
Российский оппозиционер Алексей Навальный Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Российская прокуратура предъявила лидеру оппозиции Алексею Навальному новые обвинения. Политик находится в заключении в колонии особого режима.

РЕКЛАМА

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному предъявлены новые обвинения, на этот раз в вандализме. Это уже 14-е уголовное дело в отношении 47-летнего политика, который сейчас находится в заключении во Владимирской области. 

Навальный уже приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима: российский суд признал его виновным в целом ряде преступлений, в том числе в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, в также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. 

Навальный его сторонники говорят, что дела против политика сфабрикованы, а приговор политически мотивирован.  

Политик  был арестован два года назад в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии, где он лечился от отравления, в котором обвинял российские власти.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Алексей Навальный о мобилизации: "преступление гораздо большего масштаба"

Алексей Навальный: год приговору

Навальный вошёл в тройку сахаровских финалистов

политзаключенный Россия заключенный Алексей Навальный