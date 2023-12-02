Против Навального возбуждено ещё одно дело

By Euronews

Российская прокуратура предъявила лидеру оппозиции Алексею Навальному новые обвинения. Политик находится в заключении в колонии особого режима.

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Российскому оппозиционеру Алексею Навальному предъявлены новые обвинения, на этот раз в вандализме. Это уже 14-е уголовное дело в отношении 47-летнего политика, который сейчас находится в заключении во Владимирской области.

Навальный уже приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима: российский суд признал его виновным в целом ряде преступлений, в том числе в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, в также в вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Навальный его сторонники говорят, что дела против политика сфабрикованы, а приговор политически мотивирован.

Политик был арестован два года назад в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии, где он лечился от отравления, в котором обвинял российские власти.