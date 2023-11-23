By Shona Murray

Сначала родным девочки сообщили о её гибели от рук террористов ХАМАС во время атаки 7 октября. Позже выяснилось, что ребёнка похитили. Эмили Хэнд жива и находится в Газе.

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Девятилетняя девочка с двойным гражданством - Израиля и Ирландии, - похищенная боевиками ХАМАС во время смертоносной атаки 7 октября, в первой группе заложников, которые должны быть освобождены в самое ближайшее время.

Израильские источники сообщают Euronews, что имя Эмили Хэнд фигурирует в списке пленных, которых боевики должны были отпустить уже в четверг, согласно договорённостям, достигнутым в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Правда, стало известно, что стороны не до конца согласовали детали соглашения, и оно начнёт действовать днём позже - в пятницу.

По имеющимся данным, в первую группу освобождённых войдут похищенные израильские женщины и дети.

Правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласилось выпустить из израильских тюрем 150 палестинских женщин и подростков в обмен на 50 человек, захваченных террористами 7 октября, и прекращение огня на несколько дней.

Если перемирие в Газе продлится дольше, то, возможно, будет освобождено и большее число заложников, надеются их семьи.

Во время перерыва в боевых действиях ожидается поступление в анклав гуманитарной помощи, в том числе топлива.

Эмили Хэнд исполнилось 9 лет в прошлую пятницу. Вот уже полтора месяца девочка находится в плену у ХАМАС.

Первоначально считалось, что Эмили убили во время резни, устроенной боевиками в кибуце Беэри. О чём сообщили родным девочки. Не обнаружив её ДНК среди жертв, власти сообщили, что ребёнок жив и был вывезен в Газу вместе с 240 других заложников.