Израиль и ХАМАС достигли соглашения: боевики отпустят 50 заложников

By Euronews

В рамках сделки ХАМАС отпустит 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных в израильских тюрьмах и четыре дня перемирия.

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Израиль и ХАМАС достигли соглашения: власти Катара, который был посредником на их переговорах, официально объявили, что боевики согласились освободить 50 заложников, женщин и детей, в обмен на четырехдневную паузу в боевых действиях. Кроме того, Тель-Авив отпустит из тюрем ряд палестинских заключенных — ранее сообщалось, что речь идет примерно о 150 женщинах и несовершеннолетних, которые были осуждены не за убийство.

При этом израильские власти отвели сутки на то, чтобы представители израильской общественности могли подать в Верховный суд петицию против сделки.

Тем не менее, несмотря на соглашение, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что договор не означает "конца войны".

"Ведутся пустые разговоры, будто бы после перемирия, по возвращению наших похищенных, мы прекратим войну. Поэтому я хотел бы четко заявить: мы ведем войну и мы будем продолжать войну. Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: уничтожим ХАМАС, вернем всех похищенных и пропавших без вести и добьемся того, что в Газе не останется ни одного элемента, угрожающего Израилю" Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Сделку одобрили почти все члены кабинета министров из 38 человек. Против проголосовали только три министра крайне правой партии "Оцма Йегудит" - Бен Гвир, Васерлоф и Элияху. По сведениям Hareetz, поддерживают сделку и израильские силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка "Шин Бет" и разведка "Моссад".

Согласно договору, израильские самолеты не смогут летать над южной частью сектора Газа в течение всего срока перемирия, а над северной — с 10:00 до 16:00 каждого дня. Израиль также согласился пропускать в палестинский анклав 300 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.

Как сообщили в Вашингтоне, реализация соглашения начнется примерно через 24 часа после объявления Катара, то есть в ночь на четверг.

Договор может быть продлен по истечению срока перемирия: за каждого освобожденного заложника Израиль обещает выпускать из тюрьмы трех палестинцев, а за десять заложников — продлевать паузу в боевых действиях на сутки.

В последние недели правительство Нетаньяху находилось под постоянным давлением от семей 240 увезенных в Газу израильтян. Они протестовали каждый день, требуя пойти на сделку с ХАМАС.

Несколько недель назад боевики освободили четырех заложниц — двух израильтянок и двух американок — в качестве показательной гуманитарной акции. Еще одну девушку, военнослужащую, спасла израильская армия во время наземной операции в Газе. ЦАХАЛ обнаружил тела еще двух пленников.

Кроме того, в ночь на четверг признанная во многих странах мира террористическая группировка "Исламский Джихад" объявила о смерти еще одной пожилой заложницы. Боевики обвинили в её гибели Израиль и его долгое нежелание идти на сделку.