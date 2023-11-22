Израиль и ХАМАС достигли соглашения: боевики отпустят 50 заложников

В рамках сделки ХАМАС отпустит 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных в израильских тюрьмах и четыре дня перемирия.
Израиль и ХАМАС достигли соглашения: власти Катара, который был посредником на их переговорах, официально объявили, что боевики согласились освободить 50 заложников, женщин и детей, в обмен на четырехдневную паузу в боевых действиях. Кроме того, Тель-Авив отпустит из тюрем ряд палестинских заключенных — ранее сообщалось, что речь идет примерно о 150 женщинах и несовершеннолетних, которые были осуждены не за убийство.
При этом израильские власти отвели сутки на то, чтобы представители израильской общественности могли подать в Верховный суд петицию против сделки.
Тем не менее, несмотря на соглашение, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что договор не означает "конца войны".
Сделку одобрили почти все члены кабинета министров из 38 человек. Против проголосовали только три министра крайне правой партии "Оцма Йегудит" - Бен Гвир, Васерлоф и Элияху. По сведениям Hareetz, поддерживают сделку и израильские силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка "Шин Бет" и разведка "Моссад".
Согласно договору, израильские самолеты не смогут летать над южной частью сектора Газа в течение всего срока перемирия, а над северной — с 10:00 до 16:00 каждого дня. Израиль также согласился пропускать в палестинский анклав 300 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.
Как сообщили в Вашингтоне, реализация соглашения начнется примерно через 24 часа после объявления Катара, то есть в ночь на четверг.
Договор может быть продлен по истечению срока перемирия: за каждого освобожденного заложника Израиль обещает выпускать из тюрьмы трех палестинцев, а за десять заложников — продлевать паузу в боевых действиях на сутки.
В последние недели правительство Нетаньяху находилось под постоянным давлением от семей 240 увезенных в Газу израильтян. Они протестовали каждый день, требуя пойти на сделку с ХАМАС.
Несколько недель назад боевики освободили четырех заложниц — двух израильтянок и двух американок — в качестве показательной гуманитарной акции. Еще одну девушку, военнослужащую, спасла израильская армия во время наземной операции в Газе. ЦАХАЛ обнаружил тела еще двух пленников.
Кроме того, в ночь на четверг признанная во многих странах мира террористическая группировка "Исламский Джихад" объявила о смерти еще одной пожилой заложницы. Боевики обвинили в её гибели Израиль и его долгое нежелание идти на сделку.