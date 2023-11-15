Судьба заложников: видео в соцсетях и сообщения со ссылками

Корреспондент Euronews поговорила с родственником израильтян, похищенных из кибуца Беэри.

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Родственники Гила Дикманна были похищены или убиты боевиками ХАМАС. На прошлой неделе он получил текстовое сообщение, в котором говорилось, что это сделали бригады "Аль-Кассам" — военное крыло ХАМАС.

“В тексте говорится о семье. Это сообщение от бригад "Аль-Кассам", одного из подразделений ХАМАС. Кармель Гат — имя моего двоюродного брата. "Мы предложили вашему правительству сделку: освободить всех всех сионистских заложников в обмен на всех палестинских заложников. Если вы хотите узнать о положении всех ваших заложников, просто оставайтесь на связи и нажмите на ссылку", — рассказывает Гил Дикманн, родственник заложников, похищенных из кибуца Беэри.

Он не нажал на ссылку, опасаясь, что телефон будет взломан.

Двоюродный брат Гила Кармель Гат был похищен боевиками ХАМАС 7 октября вместе с Ярдан Романой, женой другого его двоюродного брата. Его тетя Киннерет была убита. Он узнал о ее судьбе, посмотрев видео в соцсетях.

“Я пролистывал видео в Телеграме, когда увидел это видео. Она была в наручниках. Ее вели по улицам кибуца, на другом видео я видел на земле, лежащей лицом вниз, ее убили. Я до сих пор не могу в это поверить.

Также прошло много времени, прежде чем прибыли силы ЦАХАЛ. Мы до сих пор не знаем почему, мы не знаем, что произошло, и мы как бы потеряли веру в этот мир. Я до сих пор не могу в это поверить”, — говорит Гил Дикманн.

"На этой неделе появились сообщения о том, что переговоры о заложниках достигли критической точки, но это было официально опровергнуто израильским правительством, которое заявляет, что, как только появятся новости, семьи захваченных узнают об этом первыми, а затем об этом узнает весь мир. Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить усиление израильского наступления в секторе Газа, где, как мы знаем, были убиты тысячи людей, тысячи детей. И, как сказал бывший президент США Барак Обама, жизнь там невыносима”, — передает корреспондент Euronews Шона Мюррэй.