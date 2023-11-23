В Германии прошла масштабная операция на объектах сторонников ХАМАС

By Euronews

По данным МВД, в ФРГ насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Особенно тщательно правоохранители проверяют участников "Палестинского сообщества в Германии"

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В Германии прошла масштабная полицейская операция в помещениях, связанных с ХАМАС или его сторонниками.

Обыски прошли на 15 объектах в 4 федеральных землях: в Берлине, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.

Это произошло после запрета организации Samidoun, поддерживающей палестинских заключенных в израильских тюрьмах и устроившей резонансную акцию в поддержку нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

По оценке МВД, в Германии действуют порядка 450 сторонников палестинского движения.

Особо тщательно правоохранители проверяют участников "Палестинского сообщества в Германии", считая ее "важнейшей организацией приверженцев ХАМАС в Германии".