By Euronews

Ранее объявленное четырехдневное перемирие и освобождение заложников отложено до пятницы. Нетаньяху обещает продолжить операцию против ХАМАС и ее союзников

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Сделка Израиля с ХАМАС по обмену заложников отложена как минимум до пятницы. Об этом стало известно поздно вечером в среду.

Как сообщают СМИ, это связано с тем, что стороны, в том числе Катар, выступающий посредником в переговорах, не урегулировали детали соглашения.

Ранее стало известно, что Израиль согласился отпустить 150 содержащихся в тюрьмах женщин и подростков в обмен на 50 захваченных 7 октября заложников - женщин и детей.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сопровождаемый другими членами израильского руководства, попытался заверить общественность в том, что сделка была правильным решением.

Не всегда военная операция по возвращению заложников возможна, и поэтому мы не ждем. Мы используем все возможности для освобождения наших заложников. Потому что их возвращение - это священная миссия. ЦАХАЛ и все службы безопасности полностью поддерживают этот план Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

В ожидании согласованного четырехдневного перемирия Израиль продолжает наземную и воздушную операцию в Газе и за ее пределами.

Как сообщается, накануне на юге Ливана был ликвидирован командир элитного спецназа "Хезболлах" Сарадж Шахими.

Нетаньяху обещает, что боевые действия против ХАМАС и его союзников после перемирия будут продолжены до "абсолютной победы".

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого движением ХАМАС, в результате израильской кампании погибло более 14 тыс. палестинцев, в том числе более 5 тыс. детей.