Все, что нужно знать о всеобщих выборах в Нидерландах

22 ноября избиратели в Нидерландах придут на избирательные участки, Вот все, что нужно знать об этом голосовании.

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Премьер-министр Нидерландов, рекордсмен по продолжительности пребывания у власти, как и обещал, уходит в отставку после ноябрьских выборов. Марк Рютте покинет свой кабинет в Гааге и сменит его на класс в колледже.

О своих планах Рютте объявил в июле, когда его правительство распалось, ввергнув Нидерланды в воронку незапланированной избирательной кампании.

Страна идет на избирательные участки 22 ноября - на два года раньше срока.

Здесь представлено все, что необходимо знать о голландской политике, партиях, личностях и вопросах, которые стоят на повестке дня.

Участница антиправительственной акции протеста фермеров.. Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Как мы к этому пришли?

Отставка Рютте, прозванного "Тефлоновым Марком" за его способность держать в узде правительственные кризисы или "Мистером Нормальным" за его простой образ жизни, знаменует конец целой эпохи.

После трех сроков пребывания у власти иммиграция стала поворотным пунктом, который привел к краху четвертое коалиционное правительство Рютте.

В течение нескольких месяцев премьер-министр разрабатывал пакет мер по сокращению притока новых иммигрантов в Нидерланды. Но разногласия внутри кабинета по вопросу ограничений на воссоединение семей и идеи создания двухуровневой системы предоставления убежища заставили его отказаться от проекта.

Две из четырех партий правящей коалиции - Демократы 66 (D66) и Христианский союз (ХСС) - выступили против документа, две другие - VVD и Христианско-демократический призыв (CDA) - поддержали его.

Идея законопроекта заключалась в том, чтобы сократить число членов семей, которым разрешено присоединяться к просителям убежища в новой стране, а также обязывать семьи ждать два года, прежде чем они смогут воссоединиться.

Через несколько дней после распада коалиции Рютте заявил: "Я не буду выдвигать свою партию [правых либералов, VVD] в качестве лидера на следующих выборах".

Способность Рютте к достижению консенсуса, его "менеджерский стиль" управления и прагматичный подход к политике, а также умение преодолевать политические скандалы и противостоять ультраправым, безусловно, являются одними из основных причин, объясняющих его долголетие на посту", - заявил Euronews Филипп Монгрейн, постдокторант исследовательской группы "Медиа, движение и политика" при Университете Антверпена.

"Рютте удалось удержаться у власти в одной из самых раздробленных партийных систем Европы, проявляя готовность к компромиссу и демонстрируя идеологическую гибкость в случае необходимости. Возможно, его преемники пойдут по тому же пути. А возможно, и нет", - добавил он.

Сейчас главный вопрос заключается в том, кто встряхнет голландскую политику после Рютте?

Рютте слушает дебаты в парламенте. Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Как проходят выборы в Нидерландах?

В отличие от других европейских стран, выборы в Нидерландах обычно проводятся по средам. Это делается для того, чтобы повысить активность избирателей.

При системе открытых списков, используемой в Нидерландах, каждая партия представляет в бюллетене перечень кандидатов; так граждане могут выбрать, за кого отдать свой голос.

Голландцы, проживающие на островах Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, вправе голосовать только в том случае, если провели в Нидерландах не менее 10 лет или работали на голландской государственной службе на одном из этих островов, говорится на официальной странице, посвященной голосованию.

Со времен Второй мировой войны на формирование новой коалиции в стране уходило в среднем 94 дня, однако последний кабинет министров потребовал самого длительного согласования - переговоры заняли 299 дней переговоров.

Опросы общественного мнения показывают, что в формировании коалиционного правительства после нынешних выборов задействуют не менее трех политических партий.

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Сортировка бюллетеней в Амстердаме. Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Какие партии являются основными?

Голосование за 150 мест в нижней палате парламента приведет к появлению нового поколения лидеров после того, как ключевые члены четвертого кабинета Рютте также объявили о своем уходе из политики. Среди них - заместитель премьер-министра страны, лидер леволиберальной партии D66 Сигрид Кааг. Такое решение она приняла из-за постоянных угроз, которые ее семья получала во время работы Кааг на посту.

Из 26 политических партий, участвующих в выборах, в настоящее время в парламенте представлены только 17. "Голландские выборы - одни из самых нестабильных в Западной Европе", - считет Монгрейн.

По словам эксперта, в отличие от выборов 2021 года, сейчас у правящей партии VVD есть два близких соперника: новый правоцентристский и антиэстаблишментный "Новый социальный контракт" (Nieuw Sociaal Contract, NSC), основанный в августе депутатом-ветераном Питером Омтцигтом, и сформированный в июле объединенный список Лейбористской партии и Левых зеленых, который возглавил бывший вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Последний опрос, проведенный компанией I&O Research, показывает, что именно эти три партии борются за власть: НСК Питера Омтцигта имеет 27% голосов, партия бывшего премьер-министра VVD - 26% и коалиция "Зеленых левых" и Лейбористской партии - 25%.

"Новая партия Омтцигта привлекает избирателей нескольких партий, включая VVD, CDA и D66, что хотя бы частично объясняет несколько неутешительные результаты этих партий в опросах о намерении голосовать", - считает Монгрейн.

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Движение фермеров и граждан (BoerBurgerBeweging, BBB) - еще одна партия, которая добилась значительных успехов на недавних региональных выборах.

Политика правительства Рютте, направленная против изменения климата, затронула агропроизводителей, и они вышли на демонстрацию протеста.

Тысячи демонстрантов принимают участие в антиправительственной акции протеста фермерских организаций в Гааге, Нидерланды, суббота, 11 марта 2023 г. Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Кто такой Омтзигт и почему он всколыхнул голландскую политику?

Питер Омтзигт - один из самых популярных консервативных политиков в Нидерландах, и хотя он основал свою политическую партию NSC всего два месяца назад, многие делают ставку на его победу на выборах. Этот технократ хочет добиться радикальных перемен в стране: "Мы хотим реализовать наши идеалы, а не стремиться к власти ради власти", - заявил 49-летний политик журналистам.

Его популярность обусловлена его харизмой и борьбой с политическим истеблишментом.

Бывший депутат от Христианско-демократического призыва, ныне независимый, покинул свою партию после публикации критического доклада о ней.

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Омтзигт сыграл ключевую роль в раскрытии скандала с детскими пособиями, который привел к краху правительства Рютте в 2021 году.

Налоговые органы Нидерландов использовали алгоритм профилей риска для выявления налогового мошенничества. На основе этих показателей власти накладывали штрафные санкции на семьи, которые компьютер подозревал в мошенничестве.

Десятки тысяч семей из самых неблагополучных слоев в итоге остались с долгами, которые не могли оплатить.

Послужной список политика полон разоблачений и расследований политических скандалов, что делает его восходящей звездой. Сможет ли он воспользоваться моментом?

Лидер партии NSC Питер Омтцигт - на дебатах с другими претендентами в преддверии национальных выборов. Peter Dejong/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Что волнует избирателей?

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного AD Nieuws, голландских избирателей сегодня тревожат три ключевых вопроса: покупательная способность, миграция и голландская система здравоохранения.

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Как отмечает Монгрейн, ежемесячная инфляция в продуктовой сфере в начале года приближалась к 20%, а в настоящее время, по данным Статистического управления Нидерландов, составляет около 10%, и это - бремя для потребителей.

"Для того чтобы сохранить покупательную способность потребителей и финансировать систему здравоохранения, многие избиратели считают сокращение миграции приемлемым решением для высвобождения госсредств", - добавляет он.

Более 40% избирателей, опрошенных AD, считают, что на систему расселения просителей убежища в стране тратится слишком много денег, равно как и на другие финансовые статьи, связанные с миграцией.

В преддверии выборов избирателей также волнуют вопросы нехватки жилья, перехода на новые источники энергии и изменения климата.