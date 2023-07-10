Марк Рютте уходит из политики

Возглавлявший правительство Нидерландов последние 13 лет Марк Рютте заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок и покинет политику после досрочных выборов.

Марк Рютте, исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов, объявил о завершении политической карьеры. Об этом лидер Народной партии за свободу и демократию объявил на парламентских дебатах, посвященных правительственному кризису.

56-летний Рютте, занимавший пост главы правительства страны с 2010 года, уточнил, что покинет политику после осенних выборов.

"Вчера утром я принял решение, что не буду возглавлять Народную партию за свободу и демократию на предстоящих выборах. Когда к власти придет новый кабинет министров, я уйду из политики", - сказал Рютте.

Оппозиция настаивает, чтобы Рютте покинул должность, не дожидаясь выборов.

На прошлой неделе четырехпартийная правящая коалиция Рютте распалась так, как не смогла договориться о мерах по ограничению миграции.

Дата новых выборов пока не определена. Предположительно, они состоятся в ноябре.