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Нидерланды: надежды на "Новый социальный контракт"

Питер Омтцигт, лидер партии "Новый социальный контракт"
Питер Омтцигт, лидер партии "Новый социальный контракт" Авторское право Euronews
By Euronews
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В среду в Нидерландах пройдут досрочные всеобщие выборы - одним из основных фаворитов является недавно созданная партия "Новый социальный контракт"

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Последние минуты предвыборной агитации: в политику Нидерландов ворвалась новая партия - "Новый социальный контракт" и стала фаворитом предстоящих парламентских выборов.

Дидерик Бумсма, кандидат в депутаты от партии "Новый социальный контракт": "Новый социальный контракт" - единственная партия, которая может решить самые большие проблемы Нидерландов - вместе".

Новую партию летом основал Питер Омцигт. Депутат-ветеран, получивший известность из-за скандала с детскими пособиями, может стать премьер-министром.

Питер Омтцигт, лидер партии "Новый социальный контракт": "Я сам очень удивлен скоростью, с которой все это происходит. Ведь это партия, в которой еще три недели назад было всего пять членов".

Его партия выступает за конституционную реформу и снижение стоимости жизни. Однако главной приманкой для многих является сам Омцигт.

"Я стал членом партии, потому что очень верю в Питера Омцигта и его идеи. Я надеюсь, что он сможет провести необходимые реформы", - говорит этот мужчина.

"Он просто добрый, дружелюбный человек. Действительно интересуется другими людьми и своими собратьями. Он также думает вместе с вами. Я просто считаю его очень добрым", - говорит эта женщина.

Опросы предсказывают, что кто бы ни победил, ему придется стать частью коалиции и идти на компромисс.

Марикен ван дер Велден, Амстердамский свободный университет: "Это потребует от него совместной работы с другими партиями, чтобы этот огромный корабль, которым является правительство, немного изменил курс. Но он обещает развернуть корабль на 180 градусов, а это не под силу ни одному правительству, поэтому ему придется в какой-то мере разочаровать людей, которые надеялись, что теперь действительно все изменится".

Фернанде ван Тетс, Euronews: "В выборах участвуют рекордные 26 партий - осталось всего два дня, и это очень напряженная гонка. Опросы показывают, что, что бы ни случилось, Питер Омцигт и его "Новый социальный контракт" станут силой, с которой придется считаться в голландской политике в течение следующих четырех лет. И левые, и правые будут нуждаться в нем для создания коалиции".

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