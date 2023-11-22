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Срочная новость. Ультраправая партия Герта Вилдерса лидирует на выборах

По данным экзит-полла, крайне-правые лидируют на выборах в Нидерландах
По данным экзит-полла, крайне-правые лидируют на выборах в Нидерландах Авторское право Mike Corder/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Об этом сообщило голландское телевидение в среду вечером после закрытия избирательных участков.

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Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса лидирует на внеочередных выборах в парламент Нидерландов по результатам экзитпола, проведенного исследовательским агентством Ipsos по заказу NOS и RTL. 

Согласно этим первым данным, партия Вилдерса может рассчитывать примерно на 35 мест в новом составе парламента. На предыдущих выборах в Палату представителей в 2021 году она получила почти вдвое меньше мандатов - 17.

Следом за Партией свободы идет коалиция Партии труда и "Зелёных левых" Франса Тиммерманса с 26 местами (ранее 17 мест). Тройку замыкает Народная партия за свободу и демократию с 23 местами (ранее 34). 

Официальные результаты выборов будут объявлены Избирательным советом Нидерландов не ранее 1 декабря.

Досрочные парламентские выборы в стране были объявлены после того, как летом Марк Рютте решил оставить пост премьера, который он занимал в течение 13 лет.

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