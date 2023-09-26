80% россиян опасаются за финансовое благополучие на фоне войны — опрос

Россияне стали больше замечать негативное влияние войны в Украине на свою жизнь, показывают данные нового опроса центре Open Minds Institute.

На фоне вторжения в Украину россияне ощущают себя всё более ущемленными и видят будущее всё более и более мрачным, показало исследование центра Open Minds Institute (OMI), который специализируется на дезинформации и пропаганде.

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По данным проведенного им опроса, около 80% россиян беспокоятся о своем финансовом благополучии. Этот показатель заметно вырос по сравнению с маем 2023-го.

В заявлении, присланном в понедельник в редакцию Euronews, основатель и генеральный директор OMI Святослав Гниздовский отметил, что этот рост "может свидетельствовать о тенденции, когда реальность холодильника побеждает телевизионную пропаганду, что может привести к росту недовольства среди российского населения, если он продолжится".

"Справиться с разъяренной и голодной толпой может оказаться сложнее, чем с небольшой группой демонстрантов, выступающих против действий правительства по моральным соображениям, — пишет он, — как это было в 1917 году, когда нехватка хлеба и других продуктов питания в сочетании с неудачами на фронтах сыграли одну из решающих ролей в социальных волнениях".

Революция 1917 года AP/1917 AP

Только половина опрошенных OMI "считает, что у среднего гражданина есть все средства для хорошей жизни в России".

Однако исследователи института, работающего в партнерстве с пятью университетами США и Великобритании, отметили, что на взгляды россиян на повседневные проблемы и будущее оказывают влияние их более широкие политические убеждения.

В ходе исследования россияне были разделены на четыре группы в зависимости от их отношения к существующему положению вещей: "ястребы", лоялисты, умеренные и либералы.

Около 84% респондентов хотели бы остаться в России, но 53% тех, кого исследование назвало "либералами", хотели бы переехать за границу.

Чуть более трех четвертей представителей этой последней группы, настроенных против правящего режима, обеспокоены возможными ограничениями на выезд из страны.

"Провоенные россияне в основном довольны своей жизнью, несмотря на существующие проблемы", — сообщают исследователи.

Однако "всплески беспокойства" стали появляться среди тех, кого в исследовании назвали "лоялистами" — тех, кто в целом согласен с целями правительства, но может сомневаться в его средствах.

По сообщениям СМИ, число россиян, покинувших страну после вторжения в Украину в феврале 2022 года, может исчисляться сотнями тысяч, хотя точные данные получить сложно.

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Исследование OMI, в ходе которого было опрошено более 1000 жителей России дало некоторые результаты, которые идут вразрез с доводами западных наблюдателей.

Санкции, введенные после вторжения России в Украину, похоже, не оказывают существенного влияния на ситуацию — кроме проблем с загрузкой приложений и проведением платежей по картам Visa и MasterCard, сообщила Euronews по электронной почте Джейд Макглинн, сотрудничающая с OMI. При этом, несмотря на резкое падение курса рубля, только 45% респондентов выразили беспокойство по поводу девальвации валюты, пояснила она.

Последствия западных санкций, введенных против России, вызывают жаркие споры. Экономика страны демонстрирует определенную устойчивость, и в 2023 году ожидается ее рост — в отличие от некоторых других крупных европейских стран, включая Германию.

Тем не менее, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в августе, что санкциям нужно время, чтобы подействовать.

В докладе Euronews, опубликованном в том же месяце, говорится, что в санкционном режиме Запада существует множество лазеек и трещин, которые позволяют Москве получать миллиарды.

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Понять, в какой степени россияне действительно поддерживают войну, довольно сложно, так как Кремль жестко подавляет антивоенное движение.

Критики "спецоперации", как ее называют внутри страны, подвергаются крупным штрафам, арестам и откровенному насилию, а один российский отец был задержан за якобы антивоенные рисунки своей дочери в школе.

Научный сотрудник российской компании ExtremeScan, занимающейся опросами общественного мнения, Елена Конева в мае привела данные опросов, согласно которым соотношение сторонников и противников войны составляет 50/50.

По другим опросам, вторжение в Украину поддерживают до двух третей населения.

На своем сайте OMI отмечает, что "осознает возможные ограничения, накладываемые нынешним политическим режимом в России и напряженной атмосферой в обществе, которые могут повлиять на точность и надежность результатов опроса".

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Однако, по утверждению организации, опрос является "надежным источником информации", поскольку участие в нем было добровольным и проводилось в режиме онлайн, а значит, респонденты чувствовали себя "в большей безопасности".

В письменном комментарии основатель OMI Гниздовский отметил, что опросы также подтверждаются "обширным анализом данных социальных сетей", включающим изучение 900 российских сайтов, форумов и известных социальных сетей, а также анализ более 140 тыс. комментариев.

Россия ежегодно тратит миллиарды на пропаганду, что значительно усиливает конфликт, формируя взгляды российского общества и даже охватывая аудиторию в других странах.