By Aleksandar Đokić, Political scientist and analyst

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Деструктивная и воинственная идеология Владимира Путина и его приближенных должна преследоваться так же, как и любая другая агрессивная и недемократическая система, пишет сербский политолог Александр Джокич.

Каждый раз, когда сообщается о случаях словесного или физического насилия со стороны русскоязычного населения по отношению к украинским беженцам или открыто высказывающим свои взгляды гражданам ЕС, возникает новая волна дискуссий о запрете туристических виз для российских граждан.

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Подобной реакции следует ожидать до тех пор, пока в Европе продолжается война, которую развязала Россия.

Многие европейцы справедливо возмущены преступными действиями российского государства и, в свою очередь, чувствуют угрозу во всем, что хоть отдаленно напоминает или олицетворяет РФ.

Это вполне человеческая реакция, но порой она напоминает страх перед всем мусульманским или арабским после терактов 11 сентября в США.

Но оправданна ли такая реакция, или же она основывается на черно-белом мышлении?

Кто эти "русские"?

Прежде всего, как определить, что человек "русский"? Является ли "русским" любой, у кого паспорт РФ?

Около пятой части населения России - лица нерусской национальности, и существует множество случаев неучтенной (в официальной переписной статистике) двойной или смешанной идентичности, которая возникла исторически в результате присутствия на территории современной Российской Федерации множества различных культур и народов.

Если не заниматься сомнительной практикой определения реальной этнической принадлежности человека по его имени и фамилии, то определить, кто является "русским", очень сложно, и если мы поставим своей целью полный запрет на въезд из России, то в итоге пострадают многие из тех, кто этнически вообще не является русским или даже не ассоциирует себя с российским государством.

Мусульмане у мечети в Москве во время празднования Курбан-байрама, июнь 2019 года AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Подобное упрощение этнической идентичности, приводящее к неприязни к мнимым этническим русским или к тем, для кого русский язык является родным, было бы серьезным шагом назад и в сторону от идеалов, принятых в современных европейских государствах.

Демократические политические системы не могут участвовать в подобных практиках, напоминающих давно забытую френологию.

Что политические системы могут запретить, так это идеологию, которая вдохновляет и подпитывает эти нежелательные модели поведения, особенно ненависть, подстрекательство к войне, любые словесные или физические действия, унижающие людей по признаку их идентичности и происхождения.

Именно поэтому европейские страны должны запретить российский империализм как идеологию и преследовать его так же, как они преследуют другие формы экстремистской идеологии, такие как неонацизм или экстремизм.

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Путешествие по туристической визе не всегда совершается ради удовольствия

Это подводит нас к главному вопросу: почему мы все еще обсуждаем запрет на выдачу туристических виз россиянам после 19 месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину?

Почему мы постоянно обсуждаем присутствие российских туристов в Европе, в то время как миллионы российских граждан эмигрировали на Запад в течение десятилетий до войны с Украиной и уже стали гражданами разных западных стран?

Некоторые из этих людей остаются сторонниками российского империализма и распространяют его в Интернете или иным путем без каких-либо последствий или наказания по закону. И все же, похоже, нас больше возмущают обладатели туристических виз.

Но ведь туризм - это роскошь, а не право, верно? И да, и нет.

Если смотреть на туризм исключительно как на получение удовольствия от того, что можно на время отказаться от привычной обыденной жизни, отправившись в другое, интересное место, - это, безусловно, роскошь.

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Российские туристы в Венесуэле YURI CORTEZ/AFP or licensors

Если же рассматривать его как способ бегства от репрессивной автократической системы, действующей в путинской России, то он перестает быть роскошью и превращается в необходимость.

Для некоторых людей выезд из России по туристической визе в паспорте оказался единственным способом не оставаться в страшной и жесткой тюремной системе. Для других отъезд означал, что не придется брать в руки оружие и участвовать в агрессии в соседней стране.

Кто-то может справедливо спросить, а разве для таких людей не существует процедур получения политического убежища? Есть, но они оказались весьма неэффективными, так как за последние полтора года не принесли ощутимых результатов.

Чего еще не сделали европейские и другие западные государства, так это не выработали четкой политики в отношении того, чего они хотят ожидать от обладателей российских паспортов, которых они продолжают впускать.

Давайте привлекать самых лучших и талантливых

Большим выигрышем для Европы и Запада было бы сосредоточиться на привлечении двух групп людей с российскими паспортами: высококвалифицированных специалистов (с семьями) и представителей образованных прогрессивных кругов, в том числе молодежи.

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Вместо того чтобы обсуждать туристические визы, которые в любой момент могут быть отменены по политическому указу, западным странам следует принять единую политико-демографическую стратегию в отношении Российской Федерации.

Российские граждане на финской границе ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

Если ввести в действие быстрые административные процедуры, позволяющие обеспечить доступный путь отъезда тем обладателям российских паспортов, которые хотят эмигрировать на Запад и при этом обладают ценными навыками или прогрессивным мировоззрением, то вопрос о туристических визах даже не встанет.

Такая стратегия нанесет политический и демографический удар по путинской России и одновременно укрепит демократический мир как экономически, так и морально.

В то время как Россия будет деградировать, застряв в собственной трясине, Запад останется прибежищем свободы, и российская молодежь будет бороться за то, чтобы стать его частью.

Дело в преследовании путинского империализма

Порой легко забыть, что свободный мир не ведет борьбу против всего русского.

Борьба идет между идеалами свободного, демократического мира и российским реваншистским государством, официальная пропаганда которого частично опирается на воинственную идеологию российского империализма.

Деструктивная и воинственная идеология Владимира Путина и его приближенных должна преследоваться так же, как и любая другая агрессивная и недемократическая система взглядов, независимо от того, являются ли ее сторонники российскими туристами или уже натурализованными иммигрантами из СССР или России.

Крайне необходима стратегия, которая привлекла бы прогрессивных обладателей российских паспортов и дала бы Западу преимущество в политической борьбе с самым опасным противником мира в современной Европе.

А пока давайте помнить, что европейская туристическая виза - это зачастую единственный способ для тех россиян, которые отказываются жить в мафиозном путинском государстве, сказать "нет" режиму.

Александр Джокич - сербский политолог и аналитик, публикуется в "Новой газете". В прошлом преподавал в Российском университете дружбы народов.

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