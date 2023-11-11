Израиль снизил оценку числа погибших при атаке ХАМАС до 1200

By Euronews

Ранее власти Израиля сообщали о 1400 погибших. После более точного анализа и идентификации останков количество погибших снизилось

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На севере сектора Газа продолжаются столкновения между Израилем и ХАМАС. Как сообщают журналисты, работающие в секторе Газа, ЦАХАЛ ведет бои в районе четырех главных больниц города Газа. По данным военных, в туннелях под ними находятся командные и опорные пункты палестинских боевиков.

В Газе это отрицают и подчеркивают, что в больницах укрываются местные жители и раненые, которые не могут покинуть зону интенсивных боевых дествий. По данным армии Израиля, за последние два дня с севера на юг анклава перебрались более 100 тысяч палестинцев.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что за месяц конфликта в Газе погибли более 11 тысяч человек, больше половины из них — женщины и дети.

Накануне правительство Израиля пересмотрело оценку погибших при атаке боевиков на юг страны 7 октября: раньше в Тель-Авиве говорили о 1400 жертвах теракта, теперь — о 1200. Работа по идентификации останков жертв до сих не завершена.

Армия Израиля остается в повышенной боевой готовности на границе с Ливаном и Сирией. Накануне ЦАХАЛ нанес удар по территории Сирии в ответ на запуск оттуда беспилотника по школе в городе Эйлат.

В субботу, 11 ноября, в Эр-Рияде открывается саммит Лиги арабских государств, посвященный урегулированию конфликта в Газе. Арабские страны требуют от Израиля прекратить огонь в секторе.