"Никогда больше": Шольц заявил, что в Германии не потерпят антисемитизма

By Euronews

В Германии в 85-ю годовщину еврейских погромов, устроенных нацистами, прошли памятные мероприятия.

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В Германии не потерпят антисемитизма. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в 85-ю годовщину еврейских погромов, устроенных нацистами. На фоне войны Израиля с ХАМАС в Германии, как и в других странах Европы, отмечен рост антисемитизма. Шольц назвал это позором, а ситуацию, в которой евреи вынуждены просить защиты, неприемлемой.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:"По сути, речь идет о выполнении обещания, которое давалось снова и снова на протяжении десятилетий, начиная с 1945 года. Обещания, на котором основана наша демократическая Германия. Обещания: "Никогда больше". Мы должны выполнить это обещание прямо сейчас. Не только на словах, но прежде всего в наших действиях".

Погром, организованный нацистами в ночь с 9 на 10 ноября получил название "Хрустальная ночь". Тогда были разгромлены тысячи еврейских магазинов, сожжены или разграблены более 200 синагог. По меньшей мере 91 человек был убит, сотни покончили жизнь самоубийством, около 30 тысяч евреев арестованы.