Израиль отзывает дипломатов из Турции после речи Эрдогана

Очередной дипломатический кризис спустя год после нормализации турецко-израильских отношений. На пропалестинском митинге в Стамбуле президент Турции усилил антиизраильскую и антизападную риторику. В ход шли выражения "военный преступник" и "оккупант".

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Израиль отзывает своих дипломатов из Турции для дальнейшей "переоценки" двусторонних отношений", заявил министр иностранных дел Эли Коэн.

Так руководство еврейского государства отреагировало на выступление Реджепа Тайипа Эрдогана на огромном пропалестинском митинге в Стамбуле, собравшим, по его словам, полтора миллиона человек. Мероприятие официально окрестили "Великой палестинской встречей".

"Израиль уже 22 дня открыто совершает военные преступления, но западные лидеры не могут даже призвать Израиль к прекращению огня", – произнёс он с трибуны.

В своей речи за день до столетнего юбилея светской республики Эрдоган повторно заявил, что не считает ХАМАС террористами, и назвал Израиль оккупантом.

В ответ израильские дипломатические учреждения разместили в соцсетях изображение с надписью на турецком языке "ХАМАС – это террористическая организация".

Турецкие СМИ сообщили, что израильских дипломатов в Турции уже нет: они покинули страну на прошлой неделе, соответствующая нота была получена турецким МИД 18 октября.

"Трудно понять, кому Коэн приказал вернуться", – говорит источник Anadolu.